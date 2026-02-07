Así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion tras el tropiezo de Las Palmas y la derrota del Andorra

LaLiga Hypermotion vivió este sábado en su jornada 25 un sábado un tanto raro con el aplazamiento de uno de los mejores partidos de la jornada, el Cádiz - Almería. Se enfrentaron, Andorra y Real Sociedad B, Las Palmas y Burgos, Real Zaragoza y Eibar

La tarde de este sábado en LaLiga Hypermotion ha sido un tanto extraña porque el mal tiempo que ha traído la borrasca Marta, siguiendo el que ya dejó Leonardo, ha privado a los aficionados al fútbol de Segunda división del partido entre Cádiz y Almería. Los gaditanos solicitaron el aplazamiento y finalmente LaLiga, apenas una hora después de anunciar la suspensión, confirmó que se jugaría este próximo domingo a partir de las 16:15 horas.

Precisamente a esa hora el domingo se debería de haber jugado el Ceuta - Córdoba pero las complicaciones en materia de seguridad para llegar a la ciudad del norte de África provocaron su suspensión. En el caso de este duelo, LaLiga aún no ha anunciado su nueva fecha. Más allá de esta suspensión, este sábado se enfrentaron Andorra y Real Sociedad B, Las Palmas y Burgos, Real Zaragoza y Eibar.

Andorra 1-2 Real Sociedad B

La Real Sociedad B rompe su racha negativa de seis jornadas consecutivas sin ganar y aprieta la zona baja de la clasificación después de vencer por 1-2 a un FC Andorra que suma cinco puntos de los últimos 18 en juego y vé como los donostiarras se acercan a un punto. La puesta en escena del FC Andorra no fue nada buena. Sin ritmo y ligeramente dormido aunque la importancia del partido era grande. En el minuto 10, una pérdida de Álvaro Martín en el medio del campo la aprovechó Ibai Aguirre para asistir, con un buen pase en profundidad, a Gorka Gorosabel y esté no perdonó delante de 'Yaako' que llegó a tocar el balón con los pies.

Las Palmas 0-0 Burgos

La UD Las Palmas y el Burgos CF empataron sin goles en el Estadio de Gran Canaria, en gran medida gracias a la destacada actuación del guardameta visitante Ander Cantero, quien evitó con casi media docena de paradas que el equipo amarillo se pusiera por delante en el marcador. En un choque dominado en su mayor parte por el conjunto grancanario, aunque fue de más a menos, la polémica llegó en la última jugada del mismo, tras un empujón de Mika Mármol a Víctor Mollejo que el árbitro y el VAR no consideraron suficiente para castigarlo como penalti.

Real Zaragoza 1-1 Eibar

El Real Zaragoza y el Eibar empataron 1-1 este sábado en un encuentro de LaLiga Hypermotion marcado por las acciones Jawad el Yamiq, que en su regreso como blanquillo pasó del cielo al infierno al marcar el gol que puso por delante a los locales, transformó en propia puerta el que empató el duelo y acabó expulsado en los minutos finales.

Clasificación actualizada de LaLiga Hypermotion