El Sanse de Ansotegi toma aire en LaLiga Hypermotion seis semanas después y mete en un lío a Huesca y Cultural Leonesa

El filial de la Real Sociedasd venció este sábado por 1-2 al Andorra de Carles Manso y gracias a los tres puntos sumado, consiguió salir de los puestos de descenso en el que ha metido a los de Jon Pérez Bolo

El filial de la Real Sociedad de presentaba este sábado en Encamp para tratar de vencer a un Andorra que también andaba 'peleado' con los triunfos. La Real Sociedad B llevaba seis semanas sin conocer la victoria y el Andorra por su parte dos. El partido se antojaba sumamente importante para los vascos ya que partían en la jornada 25 en puestos de descenso, posiciones en las que acumulaba ya dos semanas.

La Real Sociedad B llegaba a Encamp con solo un triunfo a domicilio, el cosechado el pasado mes de diciembre ante el Deportivo de La Coruña por un contundente 0-3. En caso de triunfo ante el Andorra, el Sanse saldría de puestos de descenso metiendo en su lugar al Huesca de Jon Pérez Bolo y dando un serio aviso a la Cultural Leonesa de Ziganda.

Gorosabel y Carrera, los 'Gorkas' le dan los tres puntos a la Real Sociedad B

La Real Sociedad B se llevó los tres puntos ante el Andorra con el tanto a los 10 minutos de Gorka Gorosabel y el definitivo 1-2 de Gorka Carrera. Para los de Carles Manso empató Jastin en el minuto 16. Después del encuentro, Ansotegi no escondió la importancia de estos tres puntos ante el Andorra que les permiten salir de los puestos de descenso a falta de lo que hagan Cultural Leonesa y Huesca este próximo domingo.

El técnico del Sanse habló de la importancia de la victoria para reafirmar el trabajo de su equipo después de varios empates en las últimas jornadas: "Una victoria muy importante para nosotros, porque muchas veces más que verte el 18 o 19 en la clasificación, nosotros dentro teníamos la sensación de que estábamos trabajando bien, pero que ese trabajo sólo nos estaba dando para sumar de uno, y con ese punto nos hemos ido metiendo atrás, y era importante sacar los tres puntos otra vez, creer en lo que estamos haciendo, saber que el trabajo es bueno, y que somos capaces de ganar en cualquier sitio. Muy contentos, pero aún queda mucho".

El importante triunfo del Sanse para reafirmar su juego

Ansotegi se reafirmó en lo vital del triunfo ante el Andorra para disipar cualquier duda: "Está claro que con la victoria tenemos que estar contentos. Eran tres puntos que necesitábamos porque ya llevábamos un tiempo sin ganar un partido, y la verdad que nos viene bien. Muchas veces tú crees que estás trabajando bien, pero si no sacas los tres puntos a veces la gente empieza a dudar, y eso no conviene".

Por último, Ansotegi analizó el juego de su equipo con las diferentes fases que tuvo ante el Andorra: "En cuanto al juego, en el primer tiempo al principio nos hemos equivocado, no hemos sabido quitar balón, no hemos robado tanto como nos gustaría, y eso ha hecho que hayamos tenido que jugar retrasados gran parte del primer tiempo. En esos últimos minutos de la primera mitad y en toda la segunda parte hemos sabido presionar mejor, estar más adelantados, y me quedo con eso. Dimos un pasito para adelante, y ese paso nos dio para ganar el partido".

El siguiente partido de la Real Sociedad B

La Real Sociedad B no lo tendrá sencillo en la jornada 26. Los de Ansotegi recibirán en territorio vasco a un Málaga que está peleando por puestos de play off de ascenso a Primera. Los vascos tratarán de hacer buena su condición de local y es que en casa, los de Ansotegi solo han perdido dos encuentros de 12 que han jugado al calor de su público, con cinco triunfos y cinco empates.