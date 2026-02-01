La Real Sociedad refuerza a un rival directo de su filial con el capitán del Sanse

El club donostiarra ha llegado a un acuerdo con la Cultural Leonesa para la salida del central Peru Rodríguez, que era un fijo en los planes de Ansotegi en Segunda división, si bien por su edad ya no podía dar el salto al primer equipo y luego volver a bajar

La Real Sociedad ha completado su plantilla en este mercado de enero con el fichaje del joven extremo brasileño Wesley Ribeiro, aunque también se había interesado a última hora por el centrocampista hispano-mexicano Ávaro Fidalgo, que como ha podido confirmar ESTADIO Deportivo pondrá finalmente rumbo al Real Betis. Mientras tanto, en el capítulo de saldas, no se esperan novedades en torno a jugadores transferibles como Karrikaburu, después de haber colocado a Umar Sadiq y Mikel Goti, cedido al Córdoba. Pero sí ha sorprendido de algún modo un movimiento en la plantilla del Sanse.

Así, la Cultural Leonesa ha llegado a un acuerdo con la Real Sociedad para la incorporación del central Peru Rodríguez, hasta ahora en la disciplina del filial realista, del que además era su capitán. El propio club donostiarra ha confirmado este movimiento sin dar detalles sobre la fórmula del mismo, pues el zaguero nacido en Antzuola acaba contrato a final de temporada.

La Real Sociedad desea "suerte" a Peru Rodríguez

"Peru Rodríguez llegó a Zubieta en edad infantil, donde comenzó su formación como futbolista en la cantera txuri urdin. Fue ascendiendo categorías hasta llegar a ser el capitán del Sanse en el ascenso de la temporada pasada y esta en Segunda División", ha explicado la Real Sociedad en un comunicado, que el que ha deseado "suerte" a su ya ex jugador y ha querido "agradecer a Peru su compromiso, dedicación y profesionalidad mostrada durante los años que ha permanecido en el club, al tiempo que le desea lo mejor para su futuro personal y profesional".

Los números de Peru Rodríguez, que ya no podía alternar

El central vasco, que ha desarrollado toda su carrera en el club txuri urdin, debutó con el primer filial en campaña 21/22, cuando formaba aún parte de la Real Sociedad C, siendo pieza importante el pasado curso en el ascenso a Segunda división. Pese a ello, Sergio Francisco, que lo conoce de sobra, no lo tuvo en cuenta para el primer equipo y esta temporada ha seguido siendo un fijo para Jon Ansotegi en la Categoría de Plata, donde ha tomado parte en 20 de las 24 jornadas disputadas, todas ellas salvo dos como titular, y ha logrado además dos goles, uno de ellos de penalti.

Al tener 23 años, sin embargo, Peru Rodríguez ya no podía dar el salto a la primera plantilla y luego volver a jugar en el Sanse. Por ello, desde Anoeta han accedido a su salida, aunque sorprende que sea a un rival directo en la lucha por la permanencia.

El tercero fichaje de la Cultural leonesa firma por media campaña y otra opcional

Así, el central se ha comprometido con la Cultural Leonesa por lo que resta de temporada y otra más en función de objetivos, dejando mientras tanto al filial realista muy justo en el eje de la zaga, donde ejercerán con toda seguridad Luken Beitia y Kazunari Kita. Con ello, no obstante, se refuerza la apuesta de la entidad por dar más oportunidades a otros jugadores más jóvenes en esta posición, 'reforzándose' a su vez con Iker Calderón y Unax Ayo, ambos de 19 años y con ficha de la Real C.

Se trata de la tercera incorporación culturalista en el mercado invernal tras las llegadas, como cedidos, del extremo Víctor Moreno, que ya ha participado con el equipo en los encuentros ante Ceuta y Deportivo de La Coruña, y del lateral internacional catarí Homam El-Amin, que pertenecen a la disciplina del Villarreal y Al-Duhail, respectivamente.