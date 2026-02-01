El Athletic ficha a Efe Korkut, hijo del mítico Tayfun, ex de la Real Sociedad

El Athletic ha hecho oficial la incorporación del joven centrocampista nacido en San Sebastián, que llega procedente del filial del Stuttgart y empezará jugando con el filial rojiblanco

El Athletic Club ha anunciado en la mañana de hoy el fichaje del centrocampista Efe Korkut, procedente del VFC Stuttgart alemán, y que reforzará el filial rojiblanco en Primera Federación. Posiblemente a muchos les suene raro el nombre de este jugador pero sí que recordarán el de su padre, Tayfun Korkut, que militó en LaLiga durante cuatro años, concretamente en la Real Sociedad durante tres temporadas, entre la 2000/2001 y la 2003/2004, y un año más tarde en el Espanyol.

De hecho, Efe Korkut nació en San Sebastián el 23 de junio de 2006 y su madre es donostiarra, al igual que él, por lo que tiene la doble nacionalidad turca, país en el que viven sus abuelos paternos, y española por su madre. Korkut firma por el Athletic hasta el 30 de junio de 2028 pero con una opción de ampliar su contrato por dos temporadas más, hasta 2030.

Mikel González y su grupo de trabajo llevan siguiendo bastante tiempo al joven centrocampista donostiarra que ha pasadao por las canteras del Nuremberg y del Stuttgart, desde donde llega ahora a Lezama. Esta temporada Korkut había disputado ya un total de 16 partidos con el filial del Stuttgart en la 3. Liga, tercera categoría del fútbol alemán.

El comunicado oficial del Athletic

Con estas palabras ha anunciado el Athletic el fichaje de Efe Korkut:

El Athletic Club y el VFB Stuttgart han llegado a un acuerdo para el traspaso del centrocampista de 19 años Efe Korkut, que militaba en el segundo equipo del club alemán. El donostiarra, que se incorpora de manera inmediata al Bilbao Athletic, firma hasta el 30 de junio de 2028, ampliable dos temporadas.

Se trata de un futbolista polivalente en la medular, con proyección ofensiva y técnicamente muy bien dotado. Formado en las categorías inferiores de clubes alemanes, fue fichado desde el FC Nurnberg por el VFB Stuttgart en 2022. Destacó sobremanera en la pasada campaña, en la que marcó 8 goles en 32 partidos, dos de ellos en la UEFA Youth League. En la actual temporada, ha disputado 16 encuentros con el Stuttgart II y participado en partidos amistosos con el primer equipo.

Efe Korkut ha desfilado por todas las categorías inferiores de la selección turca, con la que se ha enfrentado a algunos de los que serán sus nuevos compañeros, como Peio Huestamendia e Igor Oyono. Adquirió la nacionalidad turca por su padre, Tayfun, ex jugador de la Real Sociedad durante tres temporadas, donde conoció a su madre, que también es donostiarra.