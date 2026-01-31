Ernesto Valverde, realista sobre su futuro en el Athletic, no piensa en renovar y espera a Maroan y Yeray: ﻿"Le tenemos de vuelta para entrenar"

El técnico del Athletic afronta el derbi vasco en una delicada situación, de ahí que no pueda "pensar en renovar con una racha negativa"; además, no cree que en un derbi importe cómo llega cada equipo

El Athletic afronta el derbi vasco en el peor momento deportivo de la temporada. Recién confirmada su eliminación en la Champions League y con una necesidad acuciante de ganar en LaLiga donde una gran mala racha le ha llevado hasta la zona peligrosa con tan solo tres puntos de ventaja sobre los puestos de descenso.

Por eso mismo, cuando a Ernesto Valverde le han preguntado hoy en rueda de prensa sobre su futuro y una posible renovación, ha contestado de la forma más sincera posible. "Un entrenador no puede pensar en renovar con una racha negativa como la que tengo yo. Tiene que pensar en ganar y en nada más que el partido de mañana", ha espetado.

Para el choque ante la Real Sociedad, Valverde está pendiente de poder recuperar a Nico Williams, Laporte y Vivian. "Hasta que no pase el entrenamiento no podremos decir mucho. Vivian no ha entrenado en toda la semana, Laporte lo está haciendo, pero según comentan los médicos es un poco pronto y Nico, pues vamos a ver el entrenamiento", ha reconocido.

Plazo para la vuelta de Maroan

"No era una lesión sencilla. Era de largo plazo, no de larguísimo plazo, así que esperábamos cuatro meses o así. De momento no ha salido al campo. Es un jugador de contexto especial por altura y peso. La recuperación va bien, pero es lenta".

El motivo de tantas lesiones

"Lo que tienes que hacer es analizarlas una a una y también los jugadores que se lesionan. Estamos jugando una competición en la que somos novatos (Champions) y se va a otro ritmo. Hay jugadores que lo llevan mejor y otros no tan bien, hay diferencias de ritmo entre Champions y Europa League. El año pasado también llegamos justos al final, pero eso es algo que lo sufren todos los equipos porque es más fácil ir de semana en semana en vez de con un calendario que aprieta porque el espectáculo requiere de muchos partidos. Lo sufren los jugadores y los entrenadores".

El Athletic es el equipo que roba más balones en ataque

"Nos falta aprovecharlo. El otro día aprovechamos dos jugadas. Tenemos que hacer más goles de los que estamos haciendo. Estamos teniendo un índice de acciones atacantes igual no tan alto como el año pasado, pero comparado con el provecho que sacamos hay una diferencia sustancial. No estamos siendo certeros en el área contraria y en la propia nos hacen más goles".

Una Real muy distinta con Matarazzo

"Le veo muy parecida a la anterior, supongo que con el tiempo se verá más la mano del entrenador. Es una Real combativa, con la misma presión de siempre. Ya cuando jugamos allí estaban con la presión de una no buena clasificación y ahora están por delante de nosotros. Los puntos nos hacen falta sí o sí. Es un partido sin diferencias en el que todo va igualado por la intensidad de los dos equipos".

Llegan en dinámicas muy diferentes

"En un derbi esas cosas se igualan. Nosotros estamos en una espiral para cambiar y ellos en una que quieren mantener. Si buscas encuentras y ellos lo han hecho".

Gritos contra Jon Uriarte

"Cuando las cosas van bien es fácil estar unidos, cuando van mal en nuestro club no es tan difícil estar unidos. Estamos pagando las luces de la Champions, que nos ha costado en la Liga. Cuando no ganas siempre hay más lío, pero de lo que se trata es de juntarte para llevar a cabo en lo que estamos y esa es nuestra idea. Hace dos días estábamos a un paso de clasificarnos para la siguiente fase de Champions, algo muy difícil para cualquier equipo. Perdimos por ir a por la victoria y es lo que tiene ir a veces a la desesperada. Que el ambiente se enrarezca dependerá de los resultados y de nuestra disposición".

Qué derbi espera

"Está claro que en estos partidos si no estás fuerte en los duelos no tienes mucho que hacer. Hay que jugárselo todo en cada jugada y más en la situación en la que estamos los dos equipos. Hemos jugado muchos derbis pero este es que tenemos delante y para los dos equipos será el más importante. Siempre buscas resultado a través del juego, y ahí entran muchas cosas, sobre todo la disposición y determinación en los duelos".

Prefiere resultados o buen juego

"Siempre el resultado es lo más importante, porque lo blanquea todo. Pero si no tienes juego es difícil conseguir resultados. En el fondo tienes que ir al resultado, que generalmente es el juego, que ya he dicho que ahí entran muchas cosas: saber competir, ver qué requiere el partido, jugar con ventaja, con desventaja... Todo eso es el juego, no sólo hacer una pared y meterla por la escuadra".

Vuelve Yeray a los entrenamientos

"Esperamos que nos ayude. Estamos sufriendo mucho en la posición de central por los lesionados y se hace complicado. Le tenemos de vuelta para entrenar y ya mucho mejor".

Cómo está el vestuario para jugar un derbi

"Siempre mandan la cabeza y el corazón en estos partidos. Llegan tan deprisa que no te puedes fijar ni darte cuenta de qué tipo de partidos tienes porque todo va demasiado rápido. Es un derbi, pero desde hace dos días. Siempre quieres rehacerte y jugar rápido para enfrentarte a la situación y así ha llegado".