Yeray ve la luz al final del túnel: vuelve a los entrenamientos con el Athletic

El central del Athletic podrá regresar este lunes a los entrenamientos al cumplir ya ocho meses de suspensión, quedándole tan solo dos meses por delante para volver a competir oficialmente

Yeray Álvarez empieza a ver la luz al final del túnel. El futbolista del Athletic Club ha anunciado en el día de hoy que a partir de este próximo lunes podrá volver a los entrenamientos con el primer equipo y lo ha hecho reapareciendo en sus redes sociales.

"Han sido muchos meses sin poder entrenar con el equipo, muchos días lejos de los compañeros", explica Yeray en un vídeo que comienza preparando sus botas en un vestuario y donde reconoce que le ha costado mucho estar "lejos de los compañeros". "Eso es lo que más", puntualiza el central, que no ha podido disfrutar de la compañía diaria de la familia rojiblanca desde que conoció la sanción que le impuso la UEFA por dopaje.

"Tengo muchas ganas de volver con todos vosotros", dice Yeray para finalizar el vídeo donde se le ve entrenando en solitario, tanto en el gimnasio como sobre el césped.

La sanción de la UEFA a Yeray Álvarez

El central del Athletic fue sancionado en septiembre pero la sanción comenzó oficialmente el pasado 2 de junio de 2025, fecha en la que el futbolista aceptó de forma voluntaria la suspensión provisional. Yeray dio positivo en un control antidopaje tras el partido de Europa League frente al Manchester United, por el que la UEFA le sancionó a diez meses sin poder jugar al fútbol.

Tras las alegaciones del club y del jugador, la UEFA reconoció que no hubo voluntariedad por parte del futbolista tras probarse que la sustancia prohibida fue ingerida por error en un tratamiento contra la caída del cabello de su pareja, que tenía ese compuesto prohibido.

Los plazos para su vuelta a la competición

Desde ese momento, el futbolista no tenía permitido entrenar con sus compañeros ni tan siquiera usar las instalaciones de Lezama, aunque a partir de este lunes, 2 de febrero, ya sí podrá incoporarse a los entrenamiento, el mismo que le quedarán tan solo dos meses para volver a jugar, que será el 2 de abril.

El comunicado del Athletic tras la sanción a Yeray

El pasado mes de septiembre, tras conocerse la decisión de la UEFA, el Athletic emitió el siguiente comunicado:

La UEFA resuelve que Yeray cometió un error y le impone una sanción de diez meses

Una vez finalizada la fase de instrucción, el órgano disciplinario de la UEFA ha dictado resolución y ha impuesto a Yeray Álvarez una sanción de diez meses. En su decisión, la UEFA reconoce que no hubo intencionalidad por parte del jugador, considerando probado que la ingestión de la sustancia prohibida se debió al tomar incorrectamente un medicamento preventivo contra la caída del cabello de su pareja que contenía dicha sustancia, sin voluntad de doparse. El organismo federativo recuerda que, conforme a la normativa vigente, el deportista es responsable de sus actos y, en consecuencia, debía haber confirmado si el medicamento estaba permitido antes de haberlo consumido.

La sanción se inicia desde el pasado 2 de junio, ya que Yeray Álvarez se acogió voluntariamente a la suspensión provisional, por lo que podrá volver a competir a partir del 2 de abril de 2026. No obstante, el jugador puede incorporarse dos meses antes a los entrenamientos del equipo, conforme establece la normativa aplicable. Yeray Álvarez ofrecerá próximamente una rueda de prensa en la que dará las explicaciones necesarias.