Wesley se apunta al derbi vasco: entra en la lista de convocados de Matarazzo

Matarazzo tendrá que hacer un descarte de la lista en la que están el último fichaje y el recién recuperado Yangel Herrera, aunque llega a tiempo Barrenetxea

La Real Sociedad ya se encuentra en Bilbao, donde esta noche disputará el derbi vasco frente al Athletic Club y ha llegado con una cara nueva en su expedición, la del brasileño Wesley Gassova, fichaje txuri urdin en este mercado de enero que tendrá así la oportunidad de debutar esta misma noche como jugador de la Real Sociedad.

Para este importante duelo, Pellegrino Matarazzo no podrá contar finalmente con Ander Barrenetxea, que no se ha recuperado a tiemop de su contusión en el muslo, ni con Unai Marrero, Takefusa Kubo y Arsen Zakharyan, también lesionados. A estas cuatro bajas hay que sumar la de Duje Caleta-Car, por sanción, ya que fue expulsado frente al Celta de Vigo. Por el contrario, además de Wesley la otra novedad en la lista de Matarazzo la protagoniza Yangel Herrera, ya recuperado de su lesión.De esta forma, la lista de convocados al caompleto la conforman: Álex Remiro, Egoitz Arana, Aitor Fraga, Aritz Elustondo, Igor Zubeldia, Álvaro Odriozola, Aihen Muñoz, Jon Martín, Jon Aramburu, Dani Díaz, Carlos Soler, Brais Méndez, Sergio Gómez, Yangel Herrera, Luka Sucic, Beñat Turrientes, Pablo Marín, Jon Gorrotxategi, Job Ochieng, Gonçalo Guedes, Mikel Oyarzabal, Jon Karrikaburu, Orri Óskarsson y Wesley Gassova.

Wesley como recambio del lesionado Kubo

La Real Sociedad y el Al-Nassr saudí acordaron esta semana la cesión del brasileño Wesley Gassova Ribeiro hasta el final de la temporada 2025-2026, con una opción de compra para el club txuri urdin. El futbolista había llegado este viernes a San Sebastián para pasar el pertinente reconocimiento médico y firmar su nuevo contrato que le vincula a la entidad donostiarra hasta final de la presente temporada.Según han informado fuentes próximas al club donostiarra, la opción de compra sobre este extremo, nacido en 2005, rondaría los 12 millones de euros. El carioca, que puede jugar en ambas bandas, llega para suplir la baja del lesionado Takefusa Kubo y la reciente marcha al Valencia de Umar Sadiq.

Wesley Ribeiro, formado en el Corinthians brasileño, es internacional con la selección brasileña sub 20 y llega a la disciplina realista en un momento en el que el conjunto de Matarazzo ha perdido por lesión a Take Kubo, que estará fuera de los terrenos de juego más de dos meses.

El atacante carioca es un extremo potente y habilidoso que en 2024 ganó el 'Samba de Oro' al mejor juvenil brasileño por delante de Endrick. En la presente campaña ha marcado cuatro tantos y ha dado una asistencia en 18 partidos. Su mejor temporada fue la 2023-2024 con cinco goles y tres asistencias.