Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, pasa revista: el fichaje de Wesley; Yangel Herrera y Barrenetxea

El entrenador de la Real Sociedad ha comparecido ante los medios de comunicación antes del partido de LaLiga contra el Athletic Club. El de Estados Unidos prácticamente ha reconocido la incorporación del extremo y se ha mostrado optimista con los procesos de recuperación del centrocampista y el extremo

Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, ha comparecido ante los medios de comunicación antes del partido que su equipo va a disputar contra el Athletic Club. Un encuentro de máxima rivalidad para el que será baja Unai Marrero. El técnico de Estados Unidos ha dejado abierta la posibilidad de que entren en la convocatoria Yangel Herrera y Ander Barrenetxea, mientras que, por otro lado, ha tenido que responder a preguntas sobre Wesley, que está a punto de ser fichado por el club txuri-urdin.

Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, ha lidiado como ha podido la pregunta sobre el fichaje de Wesley, si bien es cierto que no ha desmentido la incorporación. "Sí, le conozco, pero no me gusta hablar sobre jugadores que no están aquí. Es cierto que estamos buscando un jugador ofensivo, que pueda ser una opción para varios puestos y, cuando se tome la decisión y esté firmado, ya hablaré, pero prefiero mantener silencio, porque nunca se sabe lo que puede suceder hasta que esté firmado, he visto pasar muchas cosas en el mundo del fútbol".

Por otro lado, Matarazzo ha dejado abierta la posibilidad de que Barrenetxea entre en la convocatoria. "Unai Marrero se le ha hecho una intervención hoy. Estará fuera siete días hasta que pueda volver a entrenar. Es cuestión de tiempo hasta que el se sienta cómodo para jugar con la mascara. En cuanto a Barrenetxea, no ha entrenado hoy por un golpe en el muslo superior que arrastra del último partido. Tenemos esperanzas de que pueda entrenar mañana y jugar el domingo".

A continuación, el técnico de la Real Sociedad también se ha mostrado optimista con la vuelta de Yangel Herrera. "Ha dado una buena impresión. Es demasiado pronto para verle de titular, aunque hay una buena posibilidad de que esté en la convocatoria. Tengo ilusión de que aparezca en la convocatoria".

Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, analiza el partido contra el Athletic Club

Pellegrino Matarazzo ha analizado el partido que la Real Sociedad va a disputar contra el Athletic Club. "Tenemos que entender cómo va a evolucionar el partido y cómo convertirnos más dominantes según avance el partido. Es una competición en sí misma. Es un partido de LaLiga, pero una competición. No hay favorito. El favorito es el equipo que sabe entender el momento. Hay que ganar duelos y mostrar el carácter. Así ganaremos".

El entrenador de la Real Sociedad debuta en un derbi vasco contra el Athletic Club y ha afirmado que está preparado para afrontarlo. "Llevo 25 años en Alemania. He visto muy de cerca los derbis más intensos. Este derbi es especial. Ves a la afición que se lleva bien y no es lo típico. Eso habla del respeto entre el uno y el otro. Estamos muy motivados por ganar el domingo".