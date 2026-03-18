Aramburu deja claro a sus grandes rivales los objetivos de la Real Sociedad: "¿Por qué no?"

El lateral derecho está viviendo el mejor momento de la temporada ya que está jugando a un gran nivel bajo la mano del entrenador Pellegrino Matarazzo. El internacional por Venezuela se muestra entusiasmado de cara a la recta final de la temporada

Jon Aramburu, futbolista de la Real Sociedad, se muestra entusiasmado de cara a la recta final de esta temporada en la que el equipo vasco tiene mucha ambición. Después de un mal inicio de campaña, la Real Sociedad se ha recuperado gracias a Pellegrino Matarazzo que ha dado con la tecla y está sacando el mejor rendimiento posible de sus jugadores entre los que se encuentra el internacional por Venezuela que ha dejado muy claro a los rivales de la Real Sociedad que van a por todas en la final de la Copa del Rey y en la pelea por la clasificación para la UEFA Champions League vía LaLiga.

Jon Aramburu dice que la Real Sociedad va a ir a por todas en LaLiga y que no renuncian a clasificarse para jugar la próxima edición de la UEFA Champions League. "Sí, la verdad que tenemos mucha ilusión por volver a Europa, sabemos que primero hay que estar en puestos de Europa League, luego ya se verá. Hay que apretar en este final de temporada, empezando por este viernes, un partido muy duro contra el Villarreal, un equipazo pero, si nosotros hacemos nuestro mejor partido, podemos sacar los tres puntos. Queremos volver a Europa y ¿por qué no a la Champions?", asegura en Radio Marca Donostia.

La Real Sociedad actualmente es séptima clasificada en LaLiga a seis puntos de la quinta posición que ocupa el Real Betis, plaza que actualmente da derecho a jugar la UEFA Champions League de la próxima temporada gracias al buen desempeño de los equipos españoles en competiciones europeas en la actual campaña.

Aramburu, ilusionado con la final de la Copa del Rey

Jon Aramburu afirma que está muy ilusionado con jugar la final de la Copa del Rey con la Real Sociedad. "Jugar la final es un sueño. Trabajamos mucho para llegar aquí, se nos hizo duro el camino, tuvimos que remontar contra Osasuna, que se puso 0-2, contra el Alavés allí, fue complicado pero el equipo hizo un esfuerzo importante y creo que merecidamente estamos en la final".

El lateral derecho espera mucho apoyo de la afición de la Real Sociedad. "Con un ambiente espectacular creado por nuestra afición, que se merecía una final con público, después de que en la última no pudiera ir. Y, con respecto al juego, un partido cerrado, como suelen ser las finales, y con la Real levantando el título. No sé quien será el favorito, pero estamos en buen momento y vamos a ir a Sevilla con la idea de volver con la Copa".

Aramburu analiza el comienzo de temporada de la Real Sociedad

Por otro lado, Aramburu explica qué ha cambiado en la Real Sociedad desde el inicio de la temporada. "Al principio de temporada nos costó a todos, no estuvimos a nuestro nivel y ahora se está viendo. Hay muchos jugadores que están demostrando su capacidad y lo mejor e que no tienen techo, que pueden ir a más".

Finalmente, se muestra agradecido por no tener lesiones y jugar mucho. "Lo llevo con tranquilidad, por suerte las lesiones me están respetando y ojalá esté disponible todos los partidos que quedan. Obviamente el cansancio a veces aparece, pero nosotros tenemos que saber convivir con ello. De hecho, era mayor por jugar cada tres días y lo que queremos es volver a jugar cada tres días".