La Real Sociedad, a un paso de cerrar el fichaje de Wesley como relevo de Kubo

La lesión del japonés ha cambiado la hoja de ruta y en lugar de un '9' ha sido el propio Matarazzo quien ha preferido incorporar a un extremo, siendo el joven brasileño el elegido. Aterrizará en Donostia en las próximas horas

Tras dar salida a Umar Sadiq, traspasado al Valencia, y Mikel Goti, cedido al Córdoba, la Real Sociedad rematará el mercado de fichajes de enero con una incorporación un tanto sorprendente. Los planes inicialmente previstos han cambiado y finalmente no llegará un delantero, pese a que Pellegrino Matarazzo anda justo de efectivos en esa posición. Ha sido el propio entrenador estadounidense el que ha preferido sumar a su plantilla a un extremo desequilibrante que venga a suplir al lesionado Take Kubo, que estará más de dos meses de baja.

Había un delantero casi atado

Con Óskarsson sin apenas haber podido participar en lo que va de temporada y Karrikaburu fuera de los planes del entrenador, aunque su salida se ha enfriado por las altas pretensiones del club donostiarra, la idea es buscar un '9' que compitiese con Oyarzabal. Tanto es así que la dirección deportiva comandada por Erik Bretos ya tenía negociaciones muy avanzadas para firmar a un ariete con experiencia en LaLiga, que saldrá de su equipo en estos días aunque no lo hará rumbo a Anoeta.

Cambio de planes tras la lesión de Kubo

En su lugar, ante la imposibilidad de que lleguen dos caras nuevas, se ha optado por traer a un jugador de banda. La lesión del internacional japonés ante el FC Barcelona cambió la hoja de ruta y desde la entidad txuri urdin se han movido con celeridad para dejar atado el fichaje del joven Wesley Gassova Ribeiro, extremo brasileño de solo 20 años que puede desempeñarse en ambos costados, aunque es diestro, y destaca por su potencia. Según Noticias de Gipuzkoa, todo está acordado entre las partes y se espera que en las próximas horas aterrice en San Sebastián.

Se da la circunstancia de que el futbolista nacido en Sao Paulo ya estuvo cerca de llegar al fútbol español en el verano de 2024. Como informó ESTADIO Deportivo, estuvo en la órbita del Real Betis. Pero en su lugar puso rumbo a Arabia Saudí para firmar hasta 2028 con el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, que pagó 18 millones de euros por su traspaso al Corinthians.

Cedido con opción de compra

Su paso por el país árabe no ha sido todo lo brillante que se esperaba. Ha firmado 5 goles y 5 asistencias en 40 partidos. Pero su proyección y sus ganas de probar en Europa lo convierten en un fichaje interesante en el que la Real Sociedad, que busca rendimiento inmediato, ve también un refuerzo de futuro. De momento, llegará como cedido hasta final de temporada con opción de compra. Pero si convence, existe la intención de acometer un traspaso definitivo.

Internacional sub 20 con Brasil, Wesley estuvo a finales del pasado año en el Mundial de la categoría e incluso se enfrentó con España. Su valor de mercado ha caído hasta los 5 millones según la web especializada Transfermarkt. Pero en Anoeta confía en su revalorización para que pueda convertirse en el relevo de Kubo no solo este curso, cobrando fuerza su continuidad en caso de que el nipón haga las maletas tras el Mundial del próximo verano.