La Real Sociedad mueve ficha por un extremo tras la lesión de Kubo: entra en la puja por el cotizado Raúl Moro

El equipo que entrena Pellegrino Matarazzo se va a quedar varias semanas sin el japonés que sufre una lesión en los isquiotibiales. Es por ello que se ha sumado a la carrera por intentar el fichaje del extremo español que apunta a salir del Ajax en este mercado de invierno. La operación no es fácil por la competencia y por las exigencias del equipo neerlandés

La lesión de Take Kubo puedo provocar un cambio de rumbo en la hoja de ruta del mercado de fichajes de invierno de la Real Sociedad. A priori, el club txuri-urdin sólo deseaba un delantero, pero la baja del japonés, que se puede extender durante varias semanas, ha hecho que la Real Sociedad ponga sus ojos en el cotizado Raúl Moro, extremo español del Ajax que apunta a salir en este mes de enero debido a que no está teniendo demasiada continuidad en el equipo neerlandés. Con todo, hay dos razones que hacen la operación complicada.

La Real Sociedad se interesa en el fichaje de Raúl Moro, extremo del Ajax

La Real Sociedad no se ha quedado de brazos cruzados después de saber que va a perder a Take Kubo, que se lesionó en los isquiotibiales en el partido contra el FC Barcelona, durante varias semanas. La dirección deportiva que lidera Erik Bretos ve que el equipo, ahora entrenado por Pellegrino Matarazzo, se ha recuperado y va creciendo y no renuncia a nada. Es por ello que está abierto a incorporar a un extremo y uno de los que más gusta es Raúl Moro, del Ajax, según informa el compañero Matteo Moretto.

Raúl Moro, de 23 años, está ahora en el Ajax después de haber despuntando la temporada pasada en el Real Valladolid. A pesar del descenso a Segunda división del Pucela, el equipo neerlandés no dudó en pagar unos 11 millones de euros el pasado verano para lograr su fichaje. La operación no ha salido bien ya que el extremo no está teniendo protagonismo en esta campaña, habiendo sumado sólo 845 minutos repartidos en 21 partidos oficiales. Lo grave es que de los últimos 4 partidos de la Eredivisie, la Primera división de Países Bajos, Raúl Moro sólo ha disputado 6 minutos.

El Ajax pide mucho dinero para dejar marchar a Raúl Moro y la Real Sociedad no es el único equipo que quiere ficharlo

Con esta situación, Raúl Moro y el Ajax está teniendo conversaciones para abandonar el equipo, con el que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2030, en este mercado de fichajes de invierno, pero el problema es que el Ajax quiere recuperar el dinero invertido hace unos meses a través de un traspaso directo y las ofertas que llegan, entre las que se incluye la de la Real Sociedad, es una cesión con opción a compra.

Ese es el primer motivo que hace difícil el fichaje de Raúl Moro por la Real Sociedad, siendo el otro que el equipo vasco no es el único interesado en su incorporación ya que también está en esa carrera el RCD Espanyol, desde hace semanas, CA Osasuna, Villarreal CF y RCD Mallorca.

En estas dos últimas semanas del mercado de fichajes de invierno debe definirse el futuro de Raúl Moro.