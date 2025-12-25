Pelea por el fichaje de Raúl Moro

El extremo no tiene mucha continuidad en el Ajax, el cual lo fichó el pasado verano procedente del Real Valladolid, y se valora una cesión a un equipo de LaLiga para que tenga los minutos de los que no está gozando y que lo están estancando como futbolista

Raúl Moro apunta a ser uno de los futbolistas que animen el mercado de fichajes de invierno. El extremo, de sólo 23 años, no está teniendo toda la continuidad que desearía en el Ajax de Amsterdam, que lo fichó el pasado verano, lo que hace que el club neerlandés valore cederlo en este mes de enero. Equipos italianos han preguntado por la situación del atacante, pero es en España donde el futbolista tiene más cartel y donde con mejores ojos vería su cambio de aires. Pretendientes no le faltan, siendo relacionados con Raúl Moro RCD Espanyol, Valencia CF y Real Oviedo.

RCD Espanyol, Valencia CF y Real Oviedo, vinculados a Raúl Moro

La aventura en el Ajax no está siendo demasiado fructífera para Raúl Moro. El club de Países Bajos desembolsó al Real Valladolid, el pasado verano, unos 11 millones de euros para hacerse con sus servicios futbolísticos. Una buena cantidad de dinero que no ha tenido su proyección en el terreno de juego ya que el extremo sólo ha disputado 794 minutos repartidos en 19 partidos oficiales en los que ha marcado 1 gol y ha dado 2 asistencias. Pero lo alarmante es que Raúl Moro no ha jugado nada en 3 de los últimos 4 partidos de la Eredivisie, la Primera división de Países Bajos.

Esta falta de continuidad provoca que el Ajax vea con buenos ojos la salida, en calidad de cedido, de Raúl Moro el cual ha sido vinculado con RCD Espanyol, Valencia CF y Real Oviedo en las últimas horas, siendo el equipo catalán el mejor colocado para lograrlo.

El Valencia CF tiene otras prioridades de cara al mercado de fichajes de invierno

El Valencia CF ha sido uno de los clubes que han sido relacionados con Raúl Moro para este mercado de fichajes de invierno. Sería, sin duda, una gran adquisición para el equipo que entrena Carlos Corberán el cual tiene como objetivos principales mejorar otras posiciones de su plantilla.

El Valencia CF está peinando el mercado en busca de un central zurdo, un centrocampista y un delantero centro. Esto no quiere decir que se descarte la llegada de Raúl Moro, el cual puede marcar diferencias, pero si se producen esos refuerzos, para hacer más, el Valencia CF tendría que dar salida a otros futbolistas que actualmente están en su plantilla ya que sólo hay dos fichas libres.

Con todo, habrá que estar atentos a Raúl Moro ya que es un futbolista que puede darle un salto de calidad a muchos equipos de LaLiga que estén en la pelea por Europa o en la lucha por la permanencia en Primera división.