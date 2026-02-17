El futuro de Cömert comienza a aclararse

El central suizo, que ahora mismo está contando con minutos debido a las lesiones y el bajo rendimiento de algunos de sus compañeros, acaba contrato con el Valencia CF al final de esta temporada

Una de las pocas decisiones que tiene que tomar el Valencia CF este verano sobre algunos de los jugadores de su actual plantilla es qué hacer con Eray Cömert el cual acaba contrato el 30 de junio de 2026. El central está teniendo más minutos de juego actualmente por las lesiones o el bajo rendimiento de algunos de sus compañeros de equipo, pero eso no ha provocado cambios en la hoja de ruta del Valencia CF quien parece que tiene claro el futuro del defensa.

El Valencia CF no le ha presentado oferta de renovación a Eray Cömert

Eray Cömert se ha convertido en un jugador importante en el equipo que entrena Carlos Corberán en las últimas semanas, ya que a pesar del fichaje de Unai Núñez se ha consolidado como titular. El suizo ha jugado todos y cada uno de los minutos en los últimos cuatro partidos de LaLiga, contribuyendo a que el Valencia CF sume dos victorias las cuales hacen que esté el equipo valencianista fuera de los puestos de descenso a Segunda división.

Sin duda, Cömert está jugando debido a que Diakhaby está lesionado y a que Tárrega está a un nivel muy bajo, pero el suizo ha dejado claro que está listo para ayudar. Esto hace que la resolución de su futuro deportivo adquiera especial relevancia.

Cömert acaba contrato con el Valencia CF al final de esta temporada, pero ni siquiera su buen nivel en las últimas semanas parece hacer cambiar de idea al club que sigue sin presentarle oferta de renovación alguna. Esto quiere decir que el defensa ya puede fichar por el equipo que quiera de cara a la próxima temporada. De hecho, según informa Tribuna Deportiva, Cömert cuenta con el interés de otros equipos y esto hace que, ahora mismo, esté más fuera que dentro del club de Mestalla.

Eray Cömert pudo salir durante el mercado de fichajes de invierno del Valencia CF, pero el club valencianista no dio luz verde a su marcha porque iba a necesitar fichar a otro defensa central además de a Unai Núñez.

Eray Cömert, centrado en ayudar al Valencia CF en la recta final de esta temporada

Eray Cömert, de 28 años, en este momento está centrado en ayudar al Valencia CF en conseguir la permanencia en Primera división, objetivo que se ha marcado el club.

El central, que fue protagonista en el pasado derbi contra el Levante UD por una celebración que no gustó nada al equipo rival, ha disputado esta temporada un total de 11 partidos y 864 minutos. Participación que va a ir en aumento debido a que se ha consolidado como titular para Carlos Corberán quien ha pasado de no contar con él ha tenerlo como fijo en las alineaciones iniciales.