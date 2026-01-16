El Valencia toma una decisión con Cömert y amplía su radar por un central de la Premier League: Diego Coppola

Fichar a un defensa, más después de la lesión de Diakhaby, que no volverá a jugar en lo que resta de temporada, es la prioridad para el equipo que entrena Carlos Corberán que se ha fijado en el italiano aunque no es el único club español que ha movido ficha por él

El Valencia CF no está teniendo fácil el concretar el fichaje de un central que es una prioridad para su entrenador, Carlos Corberán, que lo ha pedido de manera pública después de que la lesión de Diakhaby le haya dejado con tres jugadores que se desenvuelven de manera natural en esa posición. Por ello, el Valencia CF está tocando diferentes puertas, siendo una de ellas la de Diego Coppola del Brighton & Hove Albion. Por otro lado, el Valencia CF no desea que Eray Cömert se mueva.

Las razones por las que el Valencia CF no quiere que se vaya Eray Cömert

El Valencia CF se ha quedado con los efectivos justos en la posición de central después de la lesión de Diakhaby. Tárrega, Copete y Cömert son los jugadores que están cubriendo el centro de la defensa. Es por ello que el Valencia CF no desea que Cömert, que estaba llamado a cambiar de aires en este mercado de invierno, se marche ya que quiere que se quede para que ayude al equipo.

Al margen de ello, está que el Valencia CF está teniendo dificultades para concretar el fichaje de un central. En caso de que Cömert saliera tendría que ir a por otro más para tener al menos cuatro centrales disponibles durante el final de la temporada.

El Valencia CF, al igual que el Girona FC, se mueve por Diego Coppola

El Valencia CF se ha convertido en uno de los equipos más activos en este mercado de fichajes de invierno. Después de cerrar la incorporación de Umar Sadiq, el equipo que entrena Carlos Corberán se está moviendo para conseguir el refuerzo de un central.

El Valencia CF ha contactado en las últimas horas con el entorno más cercano de Joseph Aidoo, central del RC Celta, pero también se ha fijado en Diego Coppola, un central que juega en el Brighton & Hove Albion de la Premier League y que también es deseado por el Girona FC. Los dos clubes españoles han pedido la cesión según informa Matteo Moretto.

Diego Coppola es un central italiano, de sólo 22 años de edad, que no está teniendo mucha continuidad en el Brighton & Hove Albion durante esta temporada. El defensa sólo ha disputado 542 minutos repartidos en 9 partidos oficiales. Es por ello que el club inglés puede estar abierto a un préstamo para que el italiano se desarrolle como jugador. No hay que olvidar que el Brighton & Hove Albion desembolsó 11 millones de euros el pasado verano para lograr su fichaje procedente del Hellas Verona.