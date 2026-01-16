Contactos iniciales para intentar el fichaje de Aidoo

El defensa acaba contrato al final de esta temporada con el RC Celta. Su situación sigue siendo una incógnita en este mercado de fichajes de invierno porque se han valorado todas las opciones posibles. Su salida puede darse después de que el Valencia CF haya mostrado interés a su entorno

Joseph Aidoo es uno de los grandes protagonistas del mercado de fichajes de invierno del RC Celta debido a que su futuro es una verdadera incógnita. Se ha dicho que iba a salir, que se quedaba o que incluso que iba a rescindir lo que le resta de contrato, que expira al final de temporada. Con esta situación, el Valencia CF quiere aprovechar su situación en el equipo que entrena Claudio Giráldez para intentar su fichaje, habiendo hecho ya los primeros contactos.

El Valencia se pone en contacto con el entorno de Joseph Aidoo, central del RC Celta

El Valencia CF tiene como prioridad absoluta el fichar a un central después de haber perdido para lo que resta de temporada a Mouctar Diakhaby que fue operado de una grave lesión muscular. El equipo de Mestalla y su nueva dirección deportiva han valorado múltiples opciones, pero no terminar de concretar ninguna (Auréle Amenda del Eintracht es uno de los que más gusta).

Con este escenario, el Valencia CF ha movido ficha por Joseph Aidoo, central del RC Celta. El equipo valencianista se ha puesto en contacto con el entorno del defensa de 30 años para intentar su fichaje en este mes de enero según ha informado Deportes COPE Valencia. Depende de la predisposición que tenga el africano, el Valencia CF a continuación se dirigirá al RC Celta del cual esperan que no pidan mucho por Aidoo. De hecho, en el club blanquinegro tienen la intención de ofrecer una baja cantidad de dinero por el zaguero o bonus por rendimiento del futbolista.

Sea como fuere, el Valencia CF ha movido ficha y ahora está en manos de Aidoo y el RC Celta el valorar la opción que tienen sobre la mesa. Hace unos días, el club gallego paralizó la salida del central por su buen rendimiento.

El Valencia CF tiene la obligación de fichar a un central y Carlos Corberán así lo desea

Debido a la lesión de Diakhaby, el Valencia CF se ha quedado con tres centrales en la primera plantilla para lo que resta de temporada: Tárrega, Copete y Cömert.

Es por ello que el club de Mestalla está peinando el mercado de fichajes en busca de un defensa que pueda ayudar a un equipo que está en horas bajas: actualmente en puestos de descenso a Segunda división. Carlos Corberán, entrenador del Valencia CF, ya ha admitido públicamente que el club está moviéndose para cerrar la contratación de un central el cual desea que llegue lo más rápidamente posible.