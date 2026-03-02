Agirrezabala hace saltar las alarmas en el Valencia con una nueva lesión

El meta vasco enfilaba ya la recta final de su recuperación, pero ahora podría tener roto el menisco. A la espera de conocer el resultado de las pruebas médicas, en el seno del club che temen que pueda perderse lo que resta de temporada

Definitivamente, el Valencia no está teniendo ni una pizca de suerte con las lesiones. Este lunes ha pasado por el quirófano Copete, el tercer jugador de la plantilla que se despide la temporada tras hacerlo previamente tanto Diakhaby como Foulquier. Pero las alarmas han vuelto a encenderse en Mestalla con Julen Agirrezabala como protagonista. El meta estaba ya en la recta final de su recuperación. Incluso se venía ejercitando con el grupo desde hace días. Pero un mal gesto de una de sus rodillas durante el entrenamiento del pasado sábado podría truncar de golpe sus planes.

Según ha informado El Chiringuito, el cancerbero vasco podría tener roto el menisco y en el seno del club che existe una gran preocupación, temiendo que pueda perderse también lo que resta de campaña. Ahora todos en el club valencianista cruzan los dedos hasta conocer el resultado de las pruebas médicas, que determinarán el alcance real de la lesión, aunque las informaciones al respecto no son demasiado optimistas.

Corberán aplazaba el debate en la portería

Un varapalo que llega justo cuando se vislumbraba un interesante debate en la portería, pues todo apuntaba a que el donostiarra podría entrar ya en la lista para el encuentro del próximo domingo ante el Alavés. El propio Carlos Corberán, de hecho, se refirió a ello tras la victoria ante Osasuna, celebrando tener que elegir entre dos grandes porteros, pues Stole Dimitrievski ha respondido con creces durante la ausencia de su compañero.

"Estoy muy contento con el rendimiento de Julen Agirrezabala. Yo no hago valoraciones del futuro, ya veremos qué alineación sacamos para el siguiente partido, de ahí al siguiente y de ahí al siguiente; miro cada partido. Y en el de hoy, muy satisfecho con el rendimiento en general del equipo y, en particular, con Dimitrievski", señaló el técnico de Cheste.

Diez partidos ya lesionado

El cancerbero cedido por el Athletic, indiscutible en el once las 18 primeras jornadas de LaLiga, sufrió una rotura muscular en el partido contra el Celta de Vigo del pasado 3 de enero. Desde entonces se ha perdido ocho encuentros en el campeonato, así como las dos últimas eliminatorias de la Copa del Rey, viendo cómo el macedonio ha aprovechado la oportunidad.

El incierto futuro en la portería del Valencia

Dimitrievsvki ha mejorado los guarismos de Agirrezabala en goles encajados, número de paradas o porcentaje de victorias. Por ello, no es de extrañar que el Valencia se plantee ahora la renovación del ex del Rayo Vallecano, que tenía muy claro hacer las maletas como agente libre al concluir su contrato el 30 de junio. Sin embargo, el club che tiene la posibilidad de ampliar dicho vínculo por dos campañas más, aunque para ello debería rascarse el bolsillo y pagar 500.000 euros.

La continuidad de Agirrezabala, en cambio, sería mucho más cara. Casi inalcanzable en realidad para las posibilidades económicas del club che, que pactó una opción de compra que ronda los 12 millones de euros. Además, no ayudaría desde luego que el meta vasco se pierda media temporada, aunque hasta su lesión estaba siendo el fichaje más fiable.