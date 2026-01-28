Mikel Goti tenía "claro" su siguiente paso al no ganarse un sitio en la Real Sociedad

El mediocentro vizcaíno, cedido al Córdoba hasta final de temporada, considera que el conjunto blanquiverde "es el lugar idóneo para seguir creciendo y progresando", después de apenas contar para Sergio Francisco y no jugar ni un minuto con Pellegrino Matarazzo

Sin oportunidades en la Real Sociedad, Mikel Goti ya luce los colores del Córdoba, donde militará cedido hasta final de temporada, sin contemplar el acuerdo opción de compra alguna para el club andaluz. En verano, por tanto, el mediocentro regresará a Donostia para intentar de nuevo ganarse un sitio en el primer equipo, algo que hizo con su gran campaña pasada en el Sanse, donde fue pieza clave para el ascenso. Pero a la hora de la verdad, Sergio Francisco apenas le concedió 74 minutos repartidos en cuatro partidos de LaLiga, así como otros 180' en las dos primeras eliminatorias de la Copa del Rey, y con Pellegrino Matarazzo ni siquiera ha saltado al césped.

Por ello, Mikel Goti aseguró este miércoles en su presentación oficial que tenía "claro" que el conjunto blanquiverde era el "sitio idóneo" para "seguir creciendo y progresando" y abogó por poner el foco exclusivamente en el "partido a partido" ante el inminente duelo del sábado contra el Valladolid.

El estilo de Iván Ania, clave en su decisión

El futbolista natural de Gorliz, de 23 años, se definió en rueda de prensa como un jugador polivalente que puede jugar "de interior o de mediapunta" y reconoció que el esquema ofensivo del técnico cordobesista, Iván Ania, fue un factor determinante para su llegada, ya que se identifica plenamente con un sistema de juego que favorece su capacidad de llegada al área rival "Lo que me atrajo es el esquema de Iván, para llegar al área jugando de interior", explicó.

Las referencias de Magunazelaia

Además, Mikel Goti expresó su deseo de debutar en el Nuevo Arcángel para vivir el ambiente del estadio y escuchar el himno a capela del club, una experiencia sobre la que ha recibido "grandísimas palabras" por parte de su excompañero en la Real Sociedad, Jon Magunazelaia, quien estuvo cedido durante la segunda parte de la pasada campaña en el Córdoba. "Hablé con él. Me contó su experiencia y que estuvo contento aquí", confesó.

El vizcaíno, formado en la cantera del Athletic Club, destacó que las "referencias positivas" sobre el vestuario y el club que le dio el actual jugador del Eibar terminaron de convencerle para aceptar la propuesta del Córdoba, donde espera reencontrarse con su mejor fútbol tras un primer tramo de la temporada complicado, en la que pese a todo ha sumado dos tantos en Copa del Rey.

El Córdoba agrade las "facilidades" dadas por la Real Sociedad

Por su parte, el consejero delegado del Córdona, Antonio Fernández Monterrubio, agradeció la "determinación" e "ilusión" mostrada por el centrocampista desde los primeros contactos y resaltó que su incorporación ha sido una operación "rápida gracias a las facilidades" dadas por la Real Sociedad, algo que también destacó el director deportivo blanquiverde, Juan Gutiérrez 'Juanito'.

Además, el ex defensa internacional emplazó al cierre del mercado este próximo lunes para explicar la gestión definitiva de las 27 fichas federativas que tiene ocupadas actualmente el club, una situación compleja de "overbooking" generada, según dijo, por la necesidad de protegerse ante la plaga de lesiones de larga duración que sufre la plantilla y que obligará a tomar decisiones en los próximos días.