Turrientes da carpetazo a su futuro

El centrocampista de la Real Sociedad ha admitido que hace unas semanas estaba abierto a hacer las maletas y cambiar de aires en el mercado de fichajes de invierno, más cuando contaba con el interés de otros clubes, pero que la llegada de Pellegrino Matarazzo lo ha cambiado todo

Beñat Turrientes ha sido uno de los grandes beneficiados en la Real Sociedad con la llegada de Pellegrino Matarazzo como nuevo entrenador. El centrocampista no jugaba prácticamente nada con Sergio Francisco, el antiguo técnico, pero con el de Estados Unidos todo ha cambiado ya que ahora es muy importante. Su actual protagonismo ha provocado que su idea de abandonar el equipo en el mercado de fichajes de invierno haya desaparecido tal y como ha asegurado ante los medios de comunicación.

Beñat Turrientes ha admitido que pasó por su cabeza dejar la Real Sociedad en este mes de enero, pero que ahora ni lo contempla porque es importante con Pellegrino Matarazzo. "Es verdad que justo en ese momento estaba contando con muy pocos minutos, y muchos equipos se interesan, pero al final lo tenía claro: iba a haber un cambio de entrenador y quería probarme con él y demostrarle que podía estar en la Real. Estoy contento y me toca seguir trabajando".

El centrocampista de la Real Sociedad se ha mostrado muy contento por el buen momento que atraviesa ahora mismo. "Todos los jugadores queremos tener minutos y en este caso en 2026 para mí ha empezado de la mejor manera. Estaba contando con pocos minutos y al final con el nuevo míster estoy teniendo más protagonismo y estoy contento coma pero hay mucha competencia en el equipo todos están mostrando un gran nivel así que lo que hay que hacer es seguir así entrenando como lo hago siempre".

Turrientes, centrocampista de la Real Sociedad, da mucha importancia al derbi vasco contra el Athletic Club

Beñat Turrientes también ha analizado el partido que la Real Sociedad disputa este fin de semana contra el Athletic Club. "Yo creo que tanto para nosotros como para ellos es el partido más importante y especial del año, es un derbi, y son partidos que siempre están marcados en el calendario. Tanto para nosotros como para ellos va a ser un partido muy importante".

El centrocampista de la Real Sociedad ha dicho que puede ser clave para el próximo derbi vasco el desgaste que pueda tener el Athletic Club en su encuentro de UEFA Champions League contra el Sporting Clube de Portugal. "Obviamente sí, nosotros estamos más descansados, con semana limpia, pero yo creo que el Athletic también irá con muchas ganas a jugar el partido; aunque nosotros tengamos más tiempo de descanso van a entrar al partido enchufados y van a intentar ganar, pero nosotros saldremos con muchas ganas y a intentar sacar los tres puntos".