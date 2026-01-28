Se empieza a acabar el tiempo para solucionar el caso Karrikaburu

El delantero no entra en los planes del entrenador Pellegrino Matarazzo y, por tanto, sabe de sobra que va a tener prácticamente imposible jugar en lo que resta de temporada. Desde Coruña aseguran que el Deportivo va a intentar su fichaje en los últimos días de este mercado de fichajes de invierno

Después de darle salida a Umar Sadiq y Mikel Goti, la Real Sociedad aún no descarta la salida de algún que otro jugador más en estos últimos días del mercado de fichajes de invierno, estando todas las miradas apuntando a un Jon Karrikaburu que no entra en los planes de Pellegrino Matarazzo. A la Real Sociedad se le acaba el tiempo para solucionar el futuro de un futbolista que tiene propuestas de Segunda división, el Deportivo de La Coruña vuelve a estar interesado en él, pero que podría quedarse en la plantilla del club txuri-urdin.

La situación de Jon Karrikaburu en la Real Sociedad no es cómoda

Jon Karrikaburu no está atravesando por su mejor momento en la Real Sociedad en donde ya conoce de primera mano que no entra en los planes de Pellegrino Matarazzo, el nuevo entrenador, que en los partidos que ha dirigido al equipo vasco o no ha convocado al delantero o lo ha dejado siempre en el banquillo.

Con esta situación, y a sabiendas que no va a jugar nada, a la Real Sociedad se le acaba el tiempo para darle salida a Jon Karrikaburu ya que el mercado de fichajes de invierno se cierra el próximo lunes 2 de febrero.

El Deportivo de la Coruña sigue interesado en Jon Karrikaburu, delantero de la Real Sociedad

A pesar de que en esta temporada no ha jugado prácticamente nada, Jon Karrikaburu sigue contando con un buen cartel, sobre todo en Segunda división en donde la campaña pasada dio un buen rendimiento con el Racing de Santander con el que marcó 9 goles y dio 5 asistencias.

Esas buenas cifras son tenidas en cuenta para algunos equipos de la categoría de plata del fútbol español que no se olvidan de Jon Karrikaburu. Uno de los clubes que está por la labor de hacer un esfuerzo para fichar al natural de Elizondo, de 23 años, es el Deportivo de La Coruña según apunta Onda Cero A Coruña.

La operación no está sencilla porque la Real Sociedad, por el momento, pide 1 millón de euros par dar luz verde a la salida de Karrikaburu que, con este contexto, cuenta con opciones de quedarse en la plantilla del equipo vasco si no llega ninguna propuesta que agrade a la Real Sociedad.

Si finalmente se queda, Jon Karrikaburu, que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027, sabe que no va a jugar prácticamente nada porque está por detrás de Mikel Oyarzabal y de Orri Oskarsson en la rotación de la posición de delantero centro que ha construido el entrenador Pellegrino Matarazzo.