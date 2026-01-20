El mensaje de Take Kubo a la afición de la Real Sociedad: "Volveré más fuerte"

El japonés, que estará de baja varias semanas por lesión, lamenta no poder ayudar a sus compañeros en un tramo importante de la temporada, pero muestra su confianza en regresar a tope lo más pronto posible

La Real Sociedad logró un importantísimo triunfo ante el FC Barcelona que ha vuelto a disparar la ilusión entre su afición. Sin embargo, no todo fueron buenas noticias para el conjunto txuri urdin. Durante la segunda parte, en el minuto 69, Take Kubo tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla tras sentir un pinchazo en la parte posterior del muslo, siendo consciente desde el primer momentos de que se había roto. Unas sensaciones negativas que han confirmado los resultados de las pruebas médicas.

El parte médico de Kubo

En concreto, el internacional japonés padece una lesión en la musculatura isquiotibial de su pierna izquierda. Y si bien desde la entidad donostiarra no han ofrecido un periodo estimado de baja, anunciando simplemente que "su evolución marcará la disponibilidad", todo apunta a que estará varias semanas de baja.

La Real Sociedad medita fichar a un extremo

Sin duda, se trata de un importante contratiempo para la Real Sociedad, que incluso ha sondeado la posibilidad de incorporar a un extremo en el mercado de enero. Para ello, se ha fijado en Raúl Moro, que tiene un papel secundario en el Ajax de Ámsterdam y estaba también en la agenda del Valencia o el Mallorca, si bien está cerca de recalar finalmente en el Villareal.

Un duro revés justo "cuando las cosas iban mejor"

Mientras tanto, el propio Kubo ha lanzando un mensaje en sus redes sociales para mostrar su pesar por esta lesión, si bien muestra su confianza en volver a tope para seguir siendo un jugador importante en los planes de Pellegrino Matarazzo. "Estaré fuera de los terrenos de juego por un tiempo. Me duele no poder ayudar al equipo cuando las cosas iban mejor, pero toda la confianza en mis compañeros. Volveré más fuerte”, señaló.

Un fijo para Pellegrino Matarazzo

Desde su llegada al banquillo, el técnico estadounidense ha exprimido a Kubo, que lo ha jugado prácticamente todo as sus órdenes y le ha hecho jugar 89 minutos frente al Atlético de Madrid, el partido completo contra el Getafe y los 120 de la eliminatoria de Copa de Rey ante Osasuna, antes de caer lesionado frente al Barcelona en el 69'. Por ello, Matarazzo se lamentaba al conocer que se trata de una dolencia muscular no grave, pero sí severa.

"Es una desgracia porque Kubo es un jugador muy importante para nosotros en el carril, no solo a nivel ofensivo, sino también por su capacidad y su deseo de trabajar en defensa. Es muy importante para nosotros, pero desgraciadamente no sabemos cuánto tiempo estará fuera", señaló.

Los partidos que podría perderse Kubo con la Real Sociedad

De momento, el nipón, que suma dos goles y tres asistencias este curso, será baja este próximo domingo ante el Celta de Vigo en Anoeta, en un duelo que puede determinar las aspiraciones europeas del cuadro donostiarra, así como en el derbi ante el Athletic en San Mamés, los cuartos de la Copa de Rey frente al Alavés, o los duelos ligeros contra el Elche en casa y el Real Madrid en el Santiago Bernabéu en Liga.