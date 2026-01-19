Día y hora de los partidos de cuartos de final de la Copa del Rey: Betis - Atlético; Albacete - Barcelona, Alavés - Real Sociedad y Valencia - Athletic

Las eliminatorias de la antepenúltima ronda del torneo de K.O. se va a disputar a comienzos del próximo mes de febrero. Los cuatro ganadores se clasificarán para las semifinales que es la única eliminatoria de toda la competición que es a doble partido

La Copa del Rey de la temporada 2025/2026 ya tiene definidos los cuartos de final después de haberse realizado el sorteo en la tarde de este lunes en La Ciudad del Fútbol de Las Rozas, sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que es la organizadora del torneo. La suerte ha deparado que las eliminatorias sean las siguientes: Real Betis Balompié - Atlético de Madrid; Albacete Balompié - FC Barcelona, Deportivo Alavés - Real Sociedad y Valencia CF - Athletic Club. Los encuentros, que seguirá siendo a partido único, se disputarán entre los días 3 y 5 del próximo mes de febrero, sabiéndose ya qué días y a qué horas se jugarán.

Albacete Balompié - FC Barcelona: martes 3 de febrero a las 21:00 horas

Abrirá los cuartos de final de la Copa del Rey la eliminatoria entre el Albacete Balompié y el FC Barcelona. El club de Segunda división jugará en el Estadio Carlos Belmonte, su casa, debido a que era el único condicionante que existía en este sorteo: que el equipo de menor categoría jugara como local.

El equipo manchego intentará volver a dar la sorpresa, como ya hizo contra el RC Celta y el Real Madrid, frente al FC Barcelona que es ahora el gran favorito para ganar la Copa del Rey. El partido se jugará el martes 3 de febrero a las 21:00 horas.

Deportivo Alavés - Real Sociedad y Valencia CF - Athletic Club: miércoles 4 de febrero a las 21:00 horas

El miércoles 4 de febrero habrá doble sesión de cuartos de final de la Copa del Rey, a la misma hora además, a las 21:00 horas, ya que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha programado las eliminatorias entre el Deportivo Alavés y la Real Sociedad y entre el Valencia CF y el Athletic Club.

El derbi vasco se presenta interesante, pero parte como favorita la Real Sociedad por su buena racha de resultados en las últimas semanas. Por su parte, la eliminatoria entre Valencia CF y Athletic Club es toda una incógnita debido a las crisis en las que están inmersos los dos equipos actualmente.

Real Betis Balompié - Atlético de Madrid: jueves 5 de febrero a las 21;00 horas

Finalmente, la eliminatoria que cerrará los cuartos de final de la Copa del Rey será la más atractiva, ya que Real Betis y Atlético de Madrid han quedado emparejados. Un encuentro que se jugará en el terreno de juego del equipo verdiblanco, el Estadio La Cartuja, pero en el que parte como favorito el Atlético de Madrid que le tiene tomada la medida al Real Betis en las últimas temporadas.

El encuentro entre Real Betis y Atlético de Madrid se disputará el jueves 5 de febrero a las 21:00 horas.