El Atlético de Madrid, un rival ante el que casi siempre llegaron disgustos

Los verdiblancos cayeron en sus cuatro eliminatorias precedentes contra los rojiblancos, que se llevaron un desempate y quedaron atrás en otra edición bajo el formato de liguilla

El Real Betis nunca ha ganado una eliminatoria de Copa del Rey como tal al Atlético de Madrid, su rival en los cuartos de final de la presente edición, que se disputarán a partido único en el Estadio de La Cartuja el 4 o 5 de febrero (no puede ser el martes 3, pues vendrá de jugar el lunes 1-F ante el Valencia CF, visitando el siguiente fin de semana a los rojiblancos en el Metropolitano, entonces en LaLiga). Con tres victorias, otros tantos empates y siete derrotas en 13 enfrentamientos contra los colchoneros, sucumbió en los cuatro cruces directos más recientes: cuartos de final de la 12/13 (2-0 y 1-1), así como octavos de final de la 95/96 (1-1 y 1-2), la 67/68 (0-0 y 2-1) y la 40/41 (1-5 y 8-1).

Antes, con otro formato, ganó el Atlético el desempate (4-2) por liderar el Grupo 4 de una liguilla en la que ambos acabaron empatados a todo, con triunfos individuales sevillano (3-2) y madrileño. Fue en la 25/26. En la edición siguiente (26/27), lideró el Grupo 6 el Real Betis, que ganó 2-1 en casa y empató 1-1 fuera, avanzando en la competición hasta cuartos, donde se llevó el gato al agua el FC Barcelona.

Aitor Ruibal: "Es uno de los clubes más grandes del mundo; habrá que eliminarlo"

"Algo habrá que hacer, seguro", espetaba Aitor Ruibal cuando era cuestionado durante el sorteo de la Copa del Rey por el presentador acerca de un posible cambio de color de su pelo para la ocasión. "Sabemos de la importancia que tiene el torneo para el beticismo. Tenemos muchísima ilusión por llegar a esa final, aunque para eso hay que ganar tres partidos antes", sentenciaba uno de los capitanes béticos, aún con el regusto del 2-1 ante el Elche CF: "Dábamos por hecho que sería complicado, porque no se iba a encerrar atrás, sino a tener el balón. Pero en esos últimos 25 minutos sacamos el corazón y tiramos de garra para sacar el partido adelante".

Sobre el Atlético de Madrid, predice "un partido duro, pero como lo sería contra todos los clasificados", aunque se produjo una pequeña victoria: "Queríamos jugar en casa, porque aquí somos más fuertes". Ya ante los medios oficiales, incidió en esa idea: "Con nuestra gente siempre nos viene mejor. Evidentemente, es uno de los clubes más grandes del mundo. Así que, bueno, habrá que eliminarlo. Cuando te vas acercando, cada vez lo ves más cerca. Encima, jugando en casa sabemos que, con este partido, si pasamos son dos partidos más en casa, uno de semifinales y la final si pasáramos. Así que, bueno, mucha ilusión".

Para el '24', "ganar un título con el Betis es lo más bonito" que ha podido vivir en el mundo del fútbol, al tiempo que pide el apoyo de La Cartuja: "Sé que ellos no fallan nunca, así que poco hay que decirles; simplemente, que estén con nosotros como siempre".