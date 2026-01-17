Aitor Ruibal, 'el multiusos de Pellegrini': "Compitiendo como un equipazo, le podemos ganar a cualquiera"

El de Sallent de Llobregat, que logró su cuarto gol esta temporada pese a jugar casi siempre de lateral derecho, exultante: "Era importantísima esta semana"

Lleva cuatro goles y dos asistencias en 24 partidos. Que ya serían bastantes para ser un atacante. Pero el caso es que 'el multiusos de Manuel Pellegrini' juega casi siempre de lateral, a menudo en la derecha, aunque también lo ha hecho a pie cambiado. Un delantero cuando llegó a la cantera del Real Betis que, con José Juan Romero, terminó actuando de extremo de forma recurrente y que Javier Aguirre convirtió en carrilero durante su cesión en el CD Leganés.

Luego, el 'Ingeniero' rizó el rizo y lo dejó en los costados de una zaga siempre de cuatro efectivos, aunque lo ha usado en sus demarcaciones originales cuando Ez Abde se marchó a la Copa de África. Pero, como le gusta decir al míster chileno, "Aitor juega de Aitor". Este sábado, abrió la 'lata' ante el Villarreal CF llegando con fe desde atrás a pelear un mal centro de Antony Matheus dos Santos que Dani Parejo, muy a su pesar, convirtió en la mejor asistencia. Y, por eso y por su partidazo atrás 'secando' a Cardona, Pedraza o Moleiro, fue el primero en la 'flash interview'.

"¿De los mejores partidos del Betis esta temporada? La verdad es que sí, ha sido de los mejores. En la primera parte nos ha costado culminar los robos que hemos completado, pero hemos sido un equipazo, jugado en familia y yendo todos juntos a apretarles", presumía el de Sallent de Llobregat, que elogiaba a los amarillos: "Están haciendo un temporadón en LaLiga. Hemos demostrado que, compitiendo así, le podemos ganar a cualquiera". Además, abordó estos otros temas.

Semana redonda

"Era muy importante. Son partidos de seis puntos. Ganas el 'goal-average' y te acercas un poco; el Villarreal sí es verdad que está más lejos, pero recortamos tres al Espanyol. Esta semana era clave. La remontada el otro día en Copa del Rey ante el Elche nos dio alas".

Posiciones en el campo

"Siempre he dicho que he sido delantero toda mi vida, pero creo que llevo más partidos de lateral que en otra posición. Muy cómodo, aprendiendo mucho de la experiencia. Me da igual dónde jugar; lo importante es la victoria y que vayamos sumando puntos".

Celebración

"La celebración es para mi hijo, que está ahora en una fase en la que lo imita todo y le he dedicado el 'cangrejito' tras marcar yo hoy (risas)".