Betis - Villarreal, en directo el partido de hoy de LaLiga EA Sports en vivo online

ESTADIO Deportivo les lleva todo lo que acontece antes, durante y después de este encuentro correspondiente a la primera jornada de la segunda vuelta

Afronta el Real Betis el encuentro de este sábado 17 de enero de 2026 a partir de las nueve de la noche con la firme intención de imponerse a un rival directo en los últimos años que éste se ha distanciado en la lucha por la Champions League. Tanto es así que, con un partido pendiente ante el Levante UD que tuvo que ser aplazado por una nueva DANA en la Comunidad Valenciana, los castellonenses llevan 12 puntos de ventaja en la tabla clasificatoria de Primera división. Aunque la derrota del RCD Espanyol, a cinco puntos en la quinta plaza, sí es un aliciente.

Resulta, por tanto, un poco improcedente hablar de que, si uno de los dos se impone en La Cartuja, se llevara el duelo directo, pues quizás éste no tenga trascendencia a la postre. Salvo bajón inesperado de los pupilos de Marcelino García Toral, eliminados ya de la Copa del Rey y sin opciones de clasificarse a las eliminatorias de la UCL (por ende, centrado en LaLiga, donde porfía por la tercera plaza). Una realidad deslizada en un par de ocasiones ya por Manuel Pellegrini, que reconoce echar de menos algunos puntos en el torneo regular, aunque presume de estar vigente en los tres torneos donde empezó.

Tanto es así que sólo hay seis clubes en Europa que estén en el 'Top 8' de las competiciones que disputa (dos nacionales y una continental): aparte de los verdiblancos, el Bayern de Múnich, el Friburgo, el Atalanta, el Inter de Milán, el Atlético de Madrid. Ni siquiera el Arsenal (si cuentan la Carabao Cup y no la FA Cup, sí) o el Barça, lejos del pase directo a octavos de la Champions. Todo un mérito fruto de la regularidad que supone ciertos sacrificios, como los que ha tenido que hacer el Real Betis con varios empates y no victorias que le descolgaron algo en LaLiga.

Con la baja de última hora del enfermo Nelson Deossa, los heliopolitanos acusan igualmente las ausencias por lesión de Héctor Bellerín, Junior Firpo, Isco Alarcón y el 'Cucho' Hernández, mientras que Sofyan Amrabat y Ez Abde disputan este domingo la final de la Copa de África y no estarán disponibles, como muy pronto, hasta la visita en la UEL del próximo jueves al PAOK de Salónica. Por su parte, Marcelino García Toral aterriza en la capital hispalense sin Logan Costa, Willy Kambwala ni Pau Cabanes, amén de un Ilias Akhomach todavía en Marruecos y el fichado pero no inscrito Thiago Hernández.