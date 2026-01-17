Betis - Villarreal: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 20 de LaLiga EA Sports

El Betis recibe hoy al Villarreal en un arranque de la segunda vuelta con mucho nivel en el que quiere frenar a lo grande su racha liguera negativa ante un rival lanzado

Lance del partido de la primera vuelta entre el Betis y el Villarreal.CORDON PRESS

Después del subidón copero con remontada ante el Elche, el Betis enfila este sábado un examen de nivel y suma importancia en el comienzo de la segunda vuelta, pues recibe en casa al Villarreal tras haber arrancado el año con dos partidos ligueros lejos de casa.

El Betis llega a este encuentro inmerso en una racha negativa en el campeonato de la regularidad al haber caído por 5-1 contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu y no pasar del empate contra el Oviedo en el Carlos Tartiere (1-1), lo que ha apretado la zona europea hasta el punto de que ya no dispone de renta alguna sobre el séptimo clasificado, un Celta que lo ha igualado a puntos.

Ahora mismo la preocupación del Betis es conservar esa plaza sin perder de vista al Espanyol, quinto, con cinco puntos más, ni renunciar a la Champions, a día de hoy a nueve puntos. Un poco más lejos, a once unidades, se encuentra el rival de este sábado, un Villarreal completamente lanzado en LaLiga, único frente abierto al perder las opciones en Champions y caer eliminado en la Copa.

Betis No Iniciado - Villarreal

Los de Marcelino García Toral suman 41 puntos por los 29 del Betis y se presentan en La Cartuja tras haber ganado por 3-1 al Alavés.

Betis-Villarreal: ¿A qué hora empieza el partido?

El partido que mide esta noche al Real Betis Balompié con el Villarreal, perteneciente a la jornada 20 y el primero de la segunda vuelta, se disputará en el Estadio de La Cartuja este sábado 17 de enero de 2026, a partir de las 21:00 horas, por lo que se cerrará la jornada futbolística sabatina.

Betis-Villarreal: ¿Dónde verlo por televisión?

Este choque en la parte alta de la tabla, el primero liguero del Betis como local en 2026, se podrá ver por televisión en plataforma de pago, en Movistar LaLiga, que ofrece la posibilidad de visionarlo en diversos dispositivos a través de sus aplicaciones.

Betis-Villarreal: ¿Cómo seguir online este duelo?

La televisión no es la única forma de seguir este choque, pues existe la posibilidad compatible de seguir online el Betis-Villarreal en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de www.estadiodeportivo.com en un detallado minuto a minuto con todos los pormenores de lo que suceda sobre el verde de La Cartuja. Tras el pitido final, ESTADIO Deportivo continuará con la cobertura del choque con la crónica del encuentro, las palabras de los protagonistas en zona mixta y sala de prensa y las notas de los futbolistas heliopolitanos.