Marcelino hace historia: el Villarreal firma su mejor primera vuelta en LaLiga

Con la llegada al ecuador de LaLiga, el Villarreal, que tiene un partido menos, hace historia al lograr el mayor récord de puntos en la primera vuelta de LaLiga, estableciéndose en el tercer puesto con motivos para pensar a lo grande. El gran artífice, su entrenador, Marcelino García Toral

El Villarreal CF ha alcanzado un punto de inflexión en su historia reciente. La victoria ante el Deportivo Alavés por 3-1 no fue un triunfo más: sirvió para certificar la mejor primera vuelta en liga del club en Primera división. Con 41 puntos en el casillero y todavía con el encuentro aplazado frente al Levante UD por disputarse, el Submarino Amarillo ha superado su techo histórico tras 19 jornadas y se ha instalado con autoridad en la zona noble de LaLiga.

Hasta ahora, el mejor registro del Villarreal a estas alturas del campeonato se situaba en los 39 puntos, alcanzados en las temporadas 2010/11 y 2015/16. Ambas campañas marcaron hitos importantes en la consolidación del club en la élite. Sin embargo, el actual equipo ha ido un paso más allá, rompiendo la barrera psicológica de los 40 puntos y dejando abierta la posibilidad de ampliar aún más la cifra cuando se recupere el duelo pendiente ante el conjunto granota.

Un récord que no admite matices

Los números no necesitan interpretación: nunca antes el Villarreal había sumado tantos puntos al término de la primera vuelta. La regularidad ha sido la clave de un equipo que ha sabido competir en contextos muy distintos, alternando partidos de control con otros de mayor exigencia física y emocional. El triunfo ante el Alavés fue un reflejo de esa madurez: el Submarino supo gestionar el partido, golpear en los momentos adecuados y cerrar el encuentro sin sobresaltos.

Con estos 41 puntos, el conjunto groguet se afianza en la tercera posición de la tabla, un escenario que refuerza su aspiración de regresar a la Champions League. No se trata solo de una cuestión clasificatoria, sino de la sensación de solidez que transmite el equipo jornada tras jornada, incluso en un campeonato tan exigente y cambiante como el actual.

Marcelino y la continuidad de una idea

Este récord también tiene una lectura clara desde el banquillo. Marcelino García Toral ha logrado igualar, y en algunos aspectos superar, los mejores registros de su primera etapa al frente del Villarreal. En casa, por ejemplo, el equipo ha alcanzado los mismos números que en la temporada 2015/16: ocho victorias, un empate y una sola derrota, para un total de 25 puntos como local.

Más allá de las cifras, lo relevante es la continuidad de una idea futbolística reconocible. El Villarreal ha recuperado identidad, equilibrio y competitividad, tres elementos que parecían lejanos en cursos anteriores. La plantilla ha respondido con compromiso y el técnico ha sabido gestionar roles, rotaciones y momentos de dificultad sin que el rendimiento colectivo se resintiera.

Un contexto que invita a soñar con prudencia

El hecho de tener aún un partido pendiente añade una capa más de optimismo al cierre de la primera vuelta. El encuentro aplazado frente al Levante, suspendido en su día por la alerta naranja en la provincia de Valencia, ofrece la posibilidad de ampliar un récord que ya es histórico. Sin embargo, en el entorno del club se impone un discurso medido: el objetivo es mantener la línea, no perder el foco y entender que la segunda vuelta exige el mismo nivel de exigencia.

La historia demuestra que las grandes temporadas se construyen desde la regularidad y no desde los picos emocionales. El Villarreal ha dado un paso firme, pero sabe que el camino hacia la Champions aún es largo y lleno de obstáculos.