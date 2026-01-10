Marcelino se pronuncia ante el debate de Moleiro: "Que decida el seleccionador"

Marcelino se mostró muy satisfecho por el triunfo cosechado, que permite cerrar la mejor primera vuelta del club pese a tener un partido pendiente: "Debo darle la enhorabuena a todos los futbolistas y a todos los que componen el equipo"

El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, ha atendido a los medios de comunicación tras la victoria de su equipo frente al Deportivo Alavés (3-1) en el duelo celebrado en el Estadio de la Cerámica donde Moleiro, Gerard Moreno y Mikautadze marcaron los goles del conjunto local y Toni Martínez el del Alavés.

El técnico asturiano no dudó en elogiar a sus futbolistas por el gran trabajo cosechado ante el Alavés y durante toda la primera vuelta en general. "Quiero compartir con los jugadores, el club y la afición este dato tan bonito e importante. Tiene mucho mérito los puntos que hemos sumado en lo que llevamos de temporada. Pero no solo los puntos, también el balance de goles. Debo darle la enhorabuena a todos los futbolistas y a toda la gente que compone el equipo", ha resaltado el míster amarillo.

En cuanto al partido frente al Alavés, Marcelino ha analizado sí el triunfo: "Jugamos un primer tiempo alejado de nuestro mejor nivel. En ninguna fase, estuvimos cercanos a lo que podemos ser y a lo que mostramos en la segunda parte. Nos costó combinar y hasta el minuto 30 no pisamos el área rival. Tampoco tuvimos continuidad, pero en el segundo tiempo empezamos bien, jugamos rápido en asociación y rápidos. Metimos tres golazos y pudimos meter alguno más. Hubo una fase, con 2-0, que pudimos estar mejor. El segundo tiempo fue muy bueno y el primer tiempo hay que evitarlo. En esa suma, estoy satisfecho porque nos permite sumar 41 puntos, cambiamos de decena, ganamos en casa tras la derrota ante el Barcelona... Sumamos 24 puntos de 27. Fue una pena el gol que encajamos al final porque es evitable. Le doy la enhorabuena a la plantilla porque al final de esta primera vuelta, a la vez de jugar Champions, tener 41 puntos tiene un mérito tremendo".

Los tres golazos de su equipo

"Disfrutas viendo calidad en un campo de fútbol y disfrutas más si la exponen tus jugadores. Hicimos una gran jugada en el primer gol, luego otra segunda jugada, con la finalización de Gerard, y luego el tercero que fue una acción técnica brillante. También hubo jugadas de precisión, pero en el primer tiempo no fuimos capaces de hacer y sí en la segunda parte".

La charla al descanso

"Es una suma de varias cosas. Reflexionamos lo que habíamos hecho y estaba alejado de lo que queríamos. No tuvimos paciencia, la circulación fue lenta y con muchas imprecisiones. También nos costaba recuperar. Teníamos que estar muy descontentos por lo hecho, pero en el segundo tiempo ya empezamos rápidos y verticales. Luego, metimos un golazo que nos dio seguridad. Con 2-0, en nuestro campo, parece que está la faena casi hecha. En algunas fases nos costó un poco, pero controlamos muy bien el partido. Su gol nos incomodó un poco y caímos en el desorden del primer tiempo".

Primera vuelta histórica

"Si en todos los años de historia del Villarreal, esta es la mejor primera vuelta y la que más goles metimos, hay que darle un millón de veces la enhorabuena a esta plantilla porque son los que juegan. Han competido en Champions y en Copa, por lo que tiene un mérito extraordinario. Si recordamos temporadas de Champions y los comparemos en esta, todavía tiene más mérito lo de estos jugadores. Es una gran satisfacción y me siento muy agradecido porque nos han dado un éxito".

Moleiro está para la selección

"Que lo decida el seleccionador. Es joven y canario donde la historia, cuando vienen a la península, dice que no es fácil la adaptación, pero se ha adaptado muy bien. Venía de un equipo donde era la figura y se ha metido en una dinámica exigente y ha vencido todos esos obstáculos. Su progresión en el juego es evidente y no solo por los goles, sino por su participación, que es cada vez más regular. Cada vez tiene menos pérdidas. Y tiene otra gran virtud porque todo eso lo hace desde un gran trabajo defensivo porque es generoso. En el club, éramos unánimes para traer a este jugador y esto está probando que estábamos en lo cierto".

Límites del equipo

"No hay que ponerlo, hay que soñarlo. Hay que seguir progresando. Ahora estamos terceros y sacamos tres puntos al cuarto y contamos con un partido menos. Si tenemos la ilusión y la ambición de ser mejores, tendremos claras la metas, que son seguir sumando y acercarnos a los tres que nos han ganado. No es sencillo, pero debe ser nuestra ambición"

Gerard Moreno

"Tener más o menos competiciones, no determina si un jugador está más o menos apto para jugar. Gerard jugará si está bien físicamente y si su rendimiento es mejor que el de otro compañero. Siempre hemos ido intercalando jugadores porque creemos en la plantilla. Si tenemos menos partidos, jugarán aquellos que consideremos que tienen un mejor rendimiento. Intentaremos ser justos y certeros".

Queda un partido todavía

"No pudimos jugar el partido contra el Levante. Cuando se confirme la fecha, lo afrontaremos con la ilusión de intentar ganarlo y lograr tres puntos más que pongan el broche de oro a esta primera vuelta extraordinaria".