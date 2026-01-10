Coudet revela la diferencia entre Villarreal y Alavés: "Ellos no perdonan porque tienen jugadores muy buenos"

El técnico del Alavés asegura que intentaron ir a por el partido y no a aguantar el empate pero que la diferencia de calidad se hizo patente en la segunda parte; Antonio Blanco también muestra las sensaciones del vestuario babazorro

El técnico del Deportivo Alavés, Eduardo Coudet, señaló este sábado tras la derrota ante el Villarreal que el conjunto castellonense "tiene tanto", en referencia a la calidad de sus jugadores, que minimiza "todo lo bueno" que hizo su equipo, sobre todo en la primera parte. "Hicimos un partido bueno, pero es jerarquía pura. Los dos primeros tiros a portería fueron dos golazos", lamentó el técnico, que se señaló como culpable de la derrota.

"Nos cuesta marcar, es una realidad, pero pienso que hicimos un gran partido a pesar de perder 3-1. Tuvimos más el balón, más disparos a puerta y en todas las estadísticas hemos sido superiores, pero ellos no perdonan porque tienen jugadores muy buenos", argumentó.

Coudet afirmó que el Alavés ha demostrado que está vivo, pero insistió en que recibió tres goles que son "inevitables ante rivales tan buenos". "Salió el partido que planteamos. Vinimos aquí a ganar, no a soportar el partido", insistió el preparador argentino, que lamentó que el Alavés no consiguiera un segundo gol para darle emoción al tramo final del encuentro.

Antonio Blanco, autocrítico tras la derrota en La Cerámica

El futbolista del Alavés atendió a DAZN tras el partido y se mostró sincero con la derrota. "Hemos hecho una primera mitad muy competida y los diez primeros minutos de la segunda parte han sido muy malos. No podemos encajar dos goles y tampoco nos podemos venir de esa forma abajo. El equipo lo ha intentado hasta el final. No hay que dejar de creer y hay que seguir luchando. Ahora viene la Copa, hay que levantarse y tenemos que estar más unidos que nunca".

El calendario tampoco da un respiro al Alavés, que en las próximas jornadas se enfrentará a Atlético de Madrid, Betis y Espanyol, todos rivales de la zona alta de la clasificación, aunque Antonio Blanco no tira la toalla ni mucho menos. "Sabemos que son rivales difíciles, pero nosotros nunca nos venimos abajo. Somos capaces de liarla en cualquier lado. Somos una familia, tenemos un buen ambiente y siempre con humildad y trabajando".

Por último, cuestionado sobre si esperan refuerzos en este mercado de enero que permitan al equipo dar un salto de calidad, el babazorro fue muy claro y prefirió mirar a los jugadores que están ahora mismo: "Somos los que somos y esto lo tenemos que sacar todos juntos, siendo equipo y una piña. Siempre quiero los mejores jugadores posibles y tenemos que luchar hasta el final".