Villarreal 3-1 Alavés: Este 'submarino' es un avión

Alberto Moleiro lidera la victoria del conjunto amarilla con un golazo y una asistencia aunque tuvieron que esperar hasta la segunda parte ante un Alavés que plantó batalla hasta el descanso

El Villarreal cierra la primera vuelta con una merecida tercera plaza en solitario y con 41 puntos tras una trabajada victoria frente al Alavés. Consigue despegarse del Atlético de Madrid y acercarse a Madrid y Barça y eso que todavía tiene un partido menos que debe jugar ante el Levante.

La primera parte estuvo muy igualada. Ni Villarreal ni Alavés lograron llegar con claridad a la portería contraria aunque seguramente esto no importaría tanto al conjunto babazorro como sí al amarillo. El plan de Coudet salió a la perfección, logrando neutralizar a un Villarreal que se topaba una y otra vez con el bloque defensivo albiazul.

Ha reconocido Marcelino en más de una ocasión que su equipo sufre contra rivales que esperan atrás y no proponen un juego tan vistoso y así fue. Tirando de mucho físico, el Alavés superó en mucho momentos al Villarreal hasta el punto de disfrutar de más ocasiones. Toni Martínez lo intentaba con un atrevido remate de escorpión a los 30 segundos, aunque el hombre más peligroso de los vitorianos iba a ser Carlos Vicente.

Con sus arrancadas por la banda derecha, el maño llevaba el peligro constantemente, encontrando en Ibáñez un socio de ataque, aunque sus centros no lograban conectar con un compañero dentro del área. Así, fue el propio Carlos Vicente quien protagonizaría la acción más peligrosa del Alavés en la primera parte, con una contra en la que lograba pisar área y, aunque escorado, lograba sacar un disparo cruzado que se marchaba rozando el poste de Luiz Junior.

La única ocasión de peligro del Villarreal llegaría a continuación, ya sobrepasada la media hora de juego con un balón que lograba controlar dentro del área Mikautadze y tras perfilarse, buscaba con su pierna derecha la escuadra de Sivera, aunque el balón se iba fuera por centímetros.

Moleiro desatasca al Villarreal tras el descanso

Tuvo que esperar el Villarreal a la segunda parte para poder desnivelar la balanza, y es que al conjunto de Marcelino García Toral le hace falta muy poco para encontrar el gol, tal y como demostró Alberto Moleiro, ganando un balón sin dueño en la frontal del área y sacándose un derechazo inapelable que entró por toda la escuadra ante la atente mirada de Sivera. Apenas corría el minuto 49 de partido y antes ya había avisado Gerard Moreno, que había entrado en el descanso por Ayoze.

E iba a ser el capitán amarillo el encargado de poner más tierra de por medio cinco minutos más tarde. El '9' del Villarreal recogía un rechace en la frontal del área que finalizaba con un certero disparo para hacer el 2-0 y poner el partido muy de cara diez minutos después de saltar al campo.

Ambos equipos movieron el banquillo para y el recién entrado Pépé tuvo en sus botas el tercero en un buen contragolpe. Moleiro abría para el francés, pero cuando todos pensaban que iba a finalizar se la devolvía al canario que no esperaba ya el balón y con su pierna mala remató como pudo... Sin embargo, en el 75' el que no iba a perdonar iba a ser Mikautadze.El georgiano recibía un pase filtrado dentro del área y ante la salida de Sivera picaba el balón con mucha clase para firmar el tercero de la tarde en La Cerámica.

A continuación Marcelino sacaba del campo a Moleiro, que se marchaba con un gol y una asistencia y la merecida ovación del estadio.Con el tercero, el Villarreal se relajó y el Alavés dispuso de alguna ocasión, como un cabezazo alto de Toni Martínez o un remate cruzado de Rebbach, aunque acabaría haciendo el 3-1 después de que Mikautadze perdonará el cuarto.

En un error en la salida de balón del Villarreal, donde Thomas Partey recibía de espaldas y regalaba el balón a Toni Martínez, el ariete babazorro se giraba en la frontal y batía a Luiz Junior con un potente derechazo.Para entonces el partido ya estaba visto para sentencia.

El Villarreal cierra la primera vuelta, aunque tiene pendiente el partido aplazado ante el Levante, con 41 puntos y en la tercera plaza, confirmando su grandísima primera mitad de temporada en LaLiga. El Alavés la cierra con 19 puntos y muy cerca de los puestos de descenso.

- Ficha técnica:

Villarreal: Luiz Júnior, Mouriño, Foyth, Renato Veiga, Pedraza, Buchanan (Pépé 67'), Comesaña, Parejo (Thomas Partey 67'), Moleiro (Cardona 77'), Ayoze (Gerard Moreno 46') y Mikautadze (Oluwaseyi 82').

Alavés: Sivera, Otto (Youssef 59'), Tenaglia, Parada, Blanco, Ibáñez (Guevara 59'), Carlos Vicente, Aleñá (Mañas 80'), Guridi (Rebbach 80') y Toni Martínez.

Goles: 1-0 (49') Moleiro; 2-0 (55') Gerard Moreno; 3-0 (77') Mikautadze; 3-1 (85') Toni Martínez.

Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz (Comité gallego). Amonestó a Aleñá y Otto por parte del Alavés.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la décimo novena jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio de La Cerámica ante 17.011 espectadores.