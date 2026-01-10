Villarreal - Alavés: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 19 de LaLiga

Los de Marcelino quieren mantener la tercera plaza mientras el Alavés busca volver a ganar lejos de Mendizorroza

El partido que abre la jornada sabatina enfrenta a Villarreal y Alavés este sábado en el Estadio de la Cerámica.

El conjunto dirigido por Marcelino busca afianzarse en la tercera posición de la tabla. Actualmente, el Villarreal suma 38 puntos, los mismos que el Atlético de Madrid, aunque los groguets tienen pendiente el derbi valenciano, aplazado debido a las lluvias. En los últimos cinco encuentros ligueros, el equipo ha logrado 12 puntos, con la única nota negativa de la derrota ante el Barcelona. Además, su rendimiento como local está siendo sobresaliente: es uno de los mejores equipos en casa de Primera División, con 22 puntos sumados en nueve partidos disputados en La Cerámica.

Por su parte, el Alavés llega situado en la decimotercera posición, con 19 puntos, los mismos que Rayo Vallecano y Osasuna. El conjunto babazorro atraviesa una dinámica irregular y solo ha conseguido una victoria en sus últimos cinco partidos. Fuera de Mendizorroza, los vitorianos están teniendo serias dificultades para sumar, con apenas 4 puntos obtenidos en ocho encuentros.

El balance histórico entre ambos equipos resulta llamativo y es favorable al Alavés, con 16 victorias, tres empates y 13 triunfos del Villarreal.

Villarreal No Iniciado - Alavés

Villarreal CF - Deportivo Alavés: fecha y horario del partido de la jornada 19 de LaLiga 25/26

Este encuentro entre el Villarreal CF y el Deportivo Alavés, tendrá lugar este sábado 10 de enero a las 16:15 horas, en el estadio de La Cerámica.

Villarreal CF - Deportivo Alavés: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Este partido de la decimonovena jornada de la máxima categoría del fútbol español será retransmitido en directo por la televisión de pago, en concreto por el canal M+ LaLiga (dial 54 en Movistar+ y en Orange es el dial 110), así como por el canal M+ LaLiga HDR (dial 440 y en Orange el dial 111), ofreciendo la emisión en alta definición para una experiencia más completa. Además, el encuentro también se podrá seguir a través de LaLiga TV Bar.

Villarreal CF - Deportivo Alavés: ¿Cómo seguir en directo online?

Para saber todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro de este sábado entre el Villarreal CF y el Deportivo Alavés, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de https://www.estadiodeportivo.com/. Al termino del encuentro, ED publicará un resumen de este duelo de la decimonovena jornada de LaLiga y una completa cobertura con la crónica, el 'uno a uno' con las notas de los jugadores, un análisis de las acciones más polémicas.