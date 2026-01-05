Coudet explota y anuncia cambios en el Alavés

El técnico del conjunto vitoriano avisó a los suyos en la rueda de prensa de la dura semana que les queda por delante. Se acabaron las fiestas y toca remangarse el pantalón

Un empate en tu casa ante el colista nunca es motivo para estar contento y sí para hacer autocrítica y reflexionar sobre lo que no está funcionando en tu equipo. Y así de claro se lo ha dejado Eduardo Coudet en la sala de prensa a sus jugadores. Les espera un pequeño 'infierno' de trabajo esta semana por no haber podido conseguir la victoria frente a un Real Oviedo que fue, además, quien llevó la manija del partido.

Siviera y Boyé se libran

Antonio Sivera y Lucas Boyé salvaron un punto (1-1) para el Deportivo Alavés ante la indulgencia de un Real Oviedo que perdonó en la primera parte de un choque en el que los dos equipos acabaron con diez jugadores y un balón estrellado en el larguero.

El equipo asturiano se adelantó en los primeros compases de la segunda mitad con un buen gol del uruguayo Fede Viñas, que posteriormente fue expulsado, y Lucas Boyé empató 13 minutos después con un gol de falta perfecto.

Coudet anuncia cambios

El Oviedo fue mejor porque supo leer mejor el partido. Y esto último fue lo que terminó de cabrear al técnico argentino: “Tenemos muchas cosas que cambiar y que hablar. Tenemos que ser más ambiciosos”.

Asimismo, el preparador del cuadro babazorro se mostró “preocupado” por el partido de su equipo en rueda prensa, donde midió sus palabras porque estaba “recaliente” tras la imagen de sus jugadores.

“Hoy el equipo dejó de mostrar un montón de cosas en la parte futbolística, hubo un contagio negativo y muchos errores no forzados”, analizó el técnico que confesó que la idea no era que el partido fuera parejo, sino que quería “imponerse más allá del resultado”, recalcó el técnico albiazul.

“Toca trabajar y olvidarnos de los días libres y retomar un montón de cosas. No me gustó el equipo y que no hayamos podido leer el cambio del partido. Tenemos que cambiar cosas para retomar esas buenas situaciones que se mostraban antes constantemente", subrayó.

Coudet quiere recuperar la identidad perdida

El entrenador del Alavés está analizando cómo su equipo está perdiendo, poco a poco, la identidad que les ha hecho estar donde están en la clasificación: “Todo fue más espeso. Tenemos que elevar la competencia interna para vernos mejor. Siempre hemos sido un equipo rocoso y hoy ha sido el partido en el que más nos han generado”.

Para acallar las voces críticas, también se ha encargado de matizar que, pese a ello, "hemos realizado una gran primera vuelta con más puntos que las dos temporadas anteriores".

El Alavés se asoma al descenso

Preguntado por su situación al estar tan cerca del descenso dijo que no escucha el ruido y recordó que es una liga con muchos equipos en pocos puntos: “No estamos en una situación límite, hoy podíamos haber dado un salto. Hemos tenido cuatro cinco ocasiones así a lo largo de la temporada y esto es lo que más frustración me genera. Yo quiero mirar para arriba”. Actualmente, el Alavés está a sólo tres puntos del Valencia, que es el equipo que marca la frontera del descenso.