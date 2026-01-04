Guillermo Almada no se corta con la polémica entre Deportivo Alavés y Real Oviedo

El técnico uruguayo habló de la expulsión de Fede Viñas por doble amarillas y por la falta que terminó en el gol de Lucas Boyé

El Real Oviedo estuvo cerca este domingo de sumar su primer triunfo con Guillermo Almada en el banquillo y sin embargo se tuvo que conformar con el segundo empate desde que el uruguayo llegó procedente del Real Valladolid. El Real Oviedo terminó con 10, misma situación que el Deportivo Alavés y tras el encuentro, Guillermo Almada mostró su descontento con las decisiones arbitrales en la expulsión de Fede Viñas y con la falta que terminó suponiendo el empate de Lucas Boyé tras un gran libre directo.

La polémica enciende a Guillermo Almada en el Real Oviedo

Guillermo Almada no se cortó a la hora de hablar de la expulsión de Fede Viñas y considerar que no debió darse al igual que la falta que precedió el gol de Lucas Boyé: "Para mí ni la de Fede Viñas ni la falta del tiro libre de Lucas Boyé fueron faltas. Lo que pasa es que ellos presionaban permanentemente buscando cada roce que tenía Fede Viñas, exagerar cualquier falta para que el árbitro tomara una decisión que para mí fue errónea, porque el fútbol es un deporte de contacto y si vos exageras cualquier golpe. Y lo mismo la de Lucas Boyé: Lucas Boyé se eleva primero, cabecea y la mecánica del cuerpo es la mecánica, entonces son dos cosas que lamentablemente nos terminaron perjudicando en el resultado final desde mi punto de vista".

El relevo de Fede Viñas en el Real Oviedo

Almada, tras la expulsión de Fede Viñas, tendrá que buscarle un recambio de cara al próximo encuentro de Liga que llevará a recibir en el Carlos Tartiere al Real Betis. Almada parece que no tiene nada claro quién será el sustituto del ariete que hoy marcó ante el Deportivo Alavés: "Bueno, vamos a pensarlo porque Thiago Borbas lleva un mes prácticamente sin entrenar y tenemos a Álex Forés también, así que analizaremos detenidamente en la semana cuál es la mejor opción, porque Fede Viñas hoy se reencontró con el gol, tuvo algunas otras situaciones muy claras, pero es un jugador muy importante en el trabajo que hace para el equipo, así que pensaremos detenidamente cuál es la mejor opción".

Guillermo Almada también confesó que este empate le dolió especialmente por el buen rendimiento del equipo ante el Deportivo Alavés: "Bueno, sí, estamos un poco tristes, primero porque creo que merecimos la victoria por lo que hicimos dentro del partido, después por las situaciones que creamos, que fueron bastantes y muy claras, pero creo que es el camino. La idea, a pesar de poco tiempo, la han aprendido muy bien, les ha gustado a los jugadores; como digo, no es ni mejor ni peor de lo que se decía antes, es distinto. Estamos en el buen camino, creo que en los dos partidos merecimos ganar, pero, como les dije, un poco a los futbolistas ahora quizás nos toque ganar algún partido que no merezcamos. Esta es la línea y debemos tratar de seguirla y tratar de continuar la mejoría futbolística que creo que hemos trabajado".

La posible salida de Álex Forés

También se mojó Guillermo Almada sobre el posible traspaso de Álex Forés, del que dijo que sigue contando con él como con todos los disponibles: "Yo todavía me lo preguntaba, no sé si vos o alguien. Yo cuento con todos y no tengo planteada la salida de nadie. Hoy Álex Forés no puede salir porque no tenemos el suficiente material en esa posición; la única manera es que haya un jugador que no quiera estar en el club, eso es otra cosa, no vamos a obligar a nadie. Pero es una posición en la que también puede llegar alguien determinante y ahí, si llega alguien, está la posibilidad abierta de que pueda salir Álex Forés. Pero nosotros hoy, como te dije anteriormente, contamos con él y, de hecho, tuvo minutos hoy y le tocó entrar".