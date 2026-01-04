Deportivo Alavés - Real Oviedo, en directo el partido de LaLiga Hypermotion en vivo online

Sigue en directo el duelo entre el Deportivo Alavés y el Real Oviedo que se disputará a partir de las 18:30 en el Estadio de Mendizorroza

Encuentro en situación complicada para Deportivo Alavés y Real Oviedo. Coudet y Almada, dos entrenadores sudamericanos que tratarán este domingo a partir de las 18:30 de sacar tres puntos que sanearían la situación de sus escuadras en Liga.

Deportivo Alavés y Real Oviedo se medirán este domingo a partir de las 18:30 horas en el Estadio de Mendizorroza. El partido entre Deportivo Alavés y Real Oviedo no llega en un buen momento para los cuadros de Coudet y de Guillermo Almada. El técnico argentino y el uruguayo tratarán este domingo de sumar el primer triunfo en el arranque del fútbol en 2026. Solo siete puntos separan a Deportivo Alavés y Real Oviedo pero si la Liga terminase este mismo 4 de enero, los babazorros se quedarían en Primera y los carbayones volverían a Segunda tan solo una temporada después de regresar desde el fútbol de plata.

El Deportivo Alavés suma 18 puntos tras 17 jornadas y aunque no es el que está más cerca de los puestos de descenso ya que tiene por detrás a Real Sociedad y Valencia con 17 y y 16 puntos respectivamente, los babazorros solo han sido capaz de ganar un solo partido de los últimos cinco y además, los cuatros restantes han sido derrotas.

El cuadro de Coudet es junto Rayo Vallecano, Getafe y Real Oviedo, uno de los tres equipos que menos goles ha marcado en lo que va de temporada. Como consuelo para los babazorros, los de Coudet suman 14 goles a favor por siete de los carbayones que son el único conjunto que no ha superado la decena de goles en las 17 jornadas que se han disputado hasta el momento.

El Real Oviedo por su parte tratará este domingo en Mendizorroza, de sumar su primer triunfo con Guillermo Almada a los mandos. Un total de 10 jornadas lleva el Real Oviedo sin llevarse una victoria al zurrón. Estos números desastrosos le han llevado a ser el colista de LaLiga EA Sports con 11 puntos y teniendo los puestos lejos del descenso a seis con Levante y Girona por delante. El Real Oviedo hizo una apuesta fuerte por Guillermo Almada, al que sacó del Real Valladolid y de momento solo le dio un empate en el último partido de 2025 ante el Celta de Vigo.

Para encontrar el último enfrentamiento entre Deportivo Alavés y Real Oviedo hay que remontarse a la temporada 2022/23. En dicho curso, el Alavés venció en Mendizorroza por 2-1 y el Real Oviedo sacó los tres puntos en el Carlos Tartiere. Anteriormente hubo hasta tres partidos de carácter amistoso entre 2018 y 2022 sin ninguna victoria carbayona.