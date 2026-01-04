Alavés - Oviedo: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 18 de la LaLiga EA Sports

Los de Coudet reciben al conjunto de Guillermo Almada en Mendizorroza, en el duelo correspondiente a la jornada 18 del campeonato doméstico, al que llegan ambos equipos en diferentes dinámicas y situaciones

Alavés y Oviedo vuelven a LaLiga EA Sports tras el tradicional parón por Navidad. Los de Coudet recibirán hoy a las 18:30 al conjunto de Guillermo Almada, en el encuentro correspondiente a la jornada 18 de la competición doméstica. Por un lado, el equipo local viene de caer derrotado contra Osasuna en El Sadar, pero pasó de ronda en Copa del Rey tras ganar al Sevilla en Mendizorroza. Los asturianos, por su parte llegan tras empatar ante el Celta de Vigo y recibir una goleada frente a los de Almeyda en el Sánchez-Pizjuán.

Los de Coudet y Guillermo Almada, en diferentes situaciones

El Alavés regresa a Mendizorroza tras caer ante Osasuna en la última jornada de LaLiga EA Sports. Los de Eduardo Coudet no pudieron contra la gran segunda parte que firmaron los de Alessio Lisci. Sin embargo, el equipo vasco cerró el año 2025 con la eliminación en Copa del Rey al Sevilla, ya que el gol de Carlos Vicente dio el pase a los octavos de final del campeonato. Por otro lado, sus actuaciones en el torneo doméstico han dejado al conjunto babazorro en la decimocuarta posición de la tabla con 18 puntos.

El rival será el Real Oviedo, que llega en una situación más diferente, ya que han firmado al tercer entrenador de esta temporada, tras las destituciones de Paunovic y Luis Carrión. Con Guillermo Almada ya al frente, el equipo no pudo salir del empate en su estreno en el Carlos Tartiere ante el Celta de Vigo. Por ello, el conjunto asturiano se mantiene en descenso con 11 puntos, teniendo tan solo al Levante. Además, no logran la victoria desde el pasado 30 de septiembre contra el Valencia en Mestalla.

Alavés - Oviedo: fecha y horario del partido de la jornada 18 de LaLiga 2025/2026

El Alavés se enfrentará al Real Oviedo hoy domingo a las 18:30 horas en Mendizorroza, en el encuentro correspondiente a la jornada 18 de LaLiga EA Sports.

Alavés - Oviedo: ¿Dónde ver en directo el partido por televisión?

El partido que enfrentará al Alavés y al Real Oviedo este domingo en Mendizorroza se podrá ver a través de la televisión de pago, que en este caso corresponde a DAZN LaLiga, que retransmitirá el partido íntegro, así como a sus operadoras televisivas como son Orange TV y LaLiga Bar.

Alavés - Oviedo: ¿Cómo seguir online?

Por otro lado, para seguir todo lo que ocurra en este Alavés - Oviedo, tanto en las horas previas, como en las ruedas de prensa de Coudet y Guillermo Almada, así como el minuto a minuto del encuentro en Mendizorroza, podrán seguirlo de manera online con ESTADIO Deportivo. Por último, este medio te ofrecerá una cobertura de lo que ha sido el choque de las 18:30 de este domingo, con la crónica analizando lo mejor que ha dado de sí el mismo, como posibles polémicas, además de los análisis de ambos entrenadores y el resto de protagonistas.