Real Oviedo 0-0 Celta de Vigo: Empate insuficiente para despedir el año

Oviedo y Celta de Vigo empatan sin goles en un partido en el que no se consiguió ninguno de los dos objetivos marcados para el final de año

El Real Oviedo y el Celta firmaron un insuficiente empate 0-0 en el último partido del año. El Real Oviedo mostró mucho más que el Celta y mereció la victoria, pero la preocupante falta de gol y crisis en ataque que atraviesa el cuadro azulón condenaron el debut de Guillermo Almada. La mano del uruguayo se empieza a notar con la intensidad que el Oviedo le imprimió al partido, pero no fue suficiente. El Celta de Vigo vuelve a tropezar en LaLiga, sin conseguir el objetivo de irse al parón de Navidad en los puestos europeos.

Cambios sin éxito en el debut de Almada

El técnico uruguayo Guillermo Almada, en su debut con el Real Oviedo, apostó por una pequeña revolución en su alineación, mientras que Claudio Giráldez se decantó por Jutgla como sustituto de Borja Iglesias, en el once del Celta. Bailly por Dani Calvo, Sibo por Dendoncker y Brekalo por Rondón fueron las principales novedades del once oviedista, con Santi Cazorla en el banquillo, aunque participó en los minutos finales del partido. En una primera parte poco reseñable, las ocasiones se contaban con los dedos de una mano, siendo las del Celta más claras. La igualdad ha presidido el juego de ambos equipos. En el estreno del uruguayo Guillermo Almada al frente del banquillo carbayón y con varios cambios en su once titular, la ocasión más clara fue del Celta en el minuto 19, cuando Javi Rueda envió por encima del larguero un disparo franco en mitad del área.

El Oviedo merece más, pero el ataque le condena

La segunda parte si fue entretenida, llena de oportunidades y con el Real Oviedo dando la cara en casa. Los azulones se adueñaron de la pelota y pusieron las oportunidades del partido. Ilyas probó a Radu desde lejos, pero el meta rumano respondió ante cada intento del equipo local. Jutglá dispuso de la mejor ocasión para el Celta, pero Escandell le negó el gol al catalán. Fede Viñas estuvo cerca de abrir el marcado, pero por centímetros se quedó sin el gol. Bryan Zaragoza, por su parte, probaba suerte desde lejos, pero Aaron Escandell se lucía bajo palos. El Oviedo apretó en los minutos finales y mereció mucho más. Cazorla y Rondón fueron las últimas balas de los azulones que suman un empate que sabe a poco ante el apoyo incondicional de la afición azulona que se ,manifestó frente al grupo Pachuca.