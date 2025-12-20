Real Oviedo - Celta de Vigo: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 17 de LaLiga

El Real Oviedo busca reencontrarse con la victoria en el estreno de Guillermo Almada, mientras que el Celta de Vigo llega con la intención de seguir sumando para afianzarse en la pelea por los puestos europeos

El partido que da comienzo a la jornada sabatina es el Real Oviedo y Celta de Vigo se enfrentan en el estadio Carlos Tartiere, en un partido que mide a dos equipos con realidades muy distintas.

El Real Oviedo llega muy tocado. Es penúltimo en la clasificación con 10 puntos y afronta el encuentro tras un nuevo cambio en el banquillo, el tercero de la temporada, después de las destituciones de Paunovic y, la pasada jornada, de Luis Carrión, ahora se hace con el banquillo Guillermo Almada, exentrenador del Real Valladolid. Desde el club confían en que el relevo sirva para cambiar una dinámica que se ha vuelto insostenible.

La derrota por 4-0 ante el Sevilla terminó de sentenciar a Carrión, que no había logrado ninguna victoria desde su llegada. Más allá de los resultados, el Oviedo arrastra problemas evidentes: es el equipo menos goleador de la categoría y uno de los peores como local. En el Tartiere solo ha sumado 6 puntos en ocho partidos y no gana en casa desde el 30 de septiembre.

Enfrente estará un Celta de Vigo que atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada. El conjunto celeste es octavo con 22 puntos y llega tras encadenar dos victorias de mucho mérito ante el Real Madrid y el Athletic Club, ambas sin encajar goles.

Además, los vigueses se están mostrando muy sólidos lejos de Balaídos. Son uno de los mejores visitantes de LaLiga, con 14 puntos en siete partidos, una cifra muy superior a la que han conseguido como locales.

El balance histórico entre ambos equipos es muy igualado, con 32 victorias para cada uno y 18 empates, lo que refuerza la idea de un duelo abierto, aunque con sensaciones muy diferentes para cada lado.

Real Oviedo - RC Celta de Vigo: fecha y horario del partido de la jornada 17 de LaLiga 25/26

El partido entre el Real Oviedo y el Celta de Vigo, tendrá lugar este sábado 20 de diciembre de 2025, a las 14:00 horas, en el estadio Carlos Tartiere.

