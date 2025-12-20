Real Oviedo - Celta de Vigo, en directo el partido de LaLiga en vivo online

Sigue en directo el partido correspondiente a la jornada 17 de LaLiga entre el Real Oviedo y el Celta de Vigo

¡Buenas tardes y bienvenidos al Carlos Tartiere! Arrancamos la jornada del sábado con un trepidante partido en Asturias entre el Real Oviedo, con Guillermo Almada en el banquillo, y el Celta de Vigo que busca asentarse en los puestos europeos con la tercera victoria consecutiva en LaLiga. ¡Arrancamos con la previa!

Fede Viñas y Santi Cazorla vuelven tras cumplir en Sevilla un partido de sanción y también entran en la convocatoria los centrocampistas Kwasi Sibo y Luka Ilic, que no fueron citados por el entonces entrenador azul, Luis Carrión, la jornada anterior por decisión técnica

El portero Radu, los defensas Marcos Alonso y Sergio Carreira y el extremo Bryan Zaragoza, que no viajaron a Albacete, apuntan nuevamente al once, en el que también entrará el central sueco Carl Starfelt.

De la derrota del Celta de Vigo ante el Albacete salieron señalados algunos jugadores como Ristic, Hugo Sotelo y Jutglá, quien sigue peleado con el gol y tan solo anotó ante Osasuna en El Sadar.

El Real Oviedo recibe al Celta en el primer partido con Guillermo Almada al mando. La derrota por 4-0 ante el Sevilla en la pasada jornada acabó con la destitución de Luis Carrión que se marchó del conjunto azulón con 0 victorias. Los oviedistas confían en que el nuevo técnico saque del pozo al equipo. la primera prueba de Almada será el Celta de Vigo, que llega en racha, en LaLiga, al duelo tras vencer al Real Madrid y al Athletic Club, aunque la eliminación en la Copa del Rey ante el Albacete pasa factura.

El primer reto para Guillermo Almada en el Real Oviedo

El último partido de 2025 para el Oviedo está rodeado de un polémico clima social y extradeportivo, el más difícil para el Grupo Pachuca desde que se convirtió en el máximo accionista del club por el verano de 2022, por la gestión realizada en los últimos meses que no ha gustado nada a la gran mayoría de la afición. Los azules son penúltimos en la tabla, llevan casi tres meses sin ganar, encadenan seis partidos consecutivos sin marcar un gol y suman 10 puntos, estando a cinco de los puestos de la permanencia. Guillermo Almada, tercer entrenador del Real Oviedo cuando todavía no ha finalizado la primera vuelta, tiene las bajas por lesión de Nacho Vidal, Ovie Ejaria y Brandon Domingues, mientras que David Carmo tampoco está disponible al estar concentrado con Angola de cara a la Copa África.

Golpe copero para el Celta de Vigo

Enfrente, el Celta quiere despedir un histórico 2025 con un triunfo que lo mantenga en la pelea por una plaza europea, después de la eliminación de la Copa del Rey ha dolido al celtismo. Primero por producirse ante un equipo de la zona media-baja de Segunda que alineó a muchos suplentes y es el más goleado de la categoría. Y después por la pobre imagen ofrecida en el Carlos Belmonte, donde además el equipo perdió por lesión a Borja Iglesias, su máximo goleador. "No estamos para tres competiciones”, apuntó Claudio Giráldez tras la derrota frente al Albacete. Un aviso para algunos futbolistas de su plantilla, pero también para el director deportivo Marco Garcés, al que el técnico celeste sigue reclamando la llegada de un mediapunta. No obstante, las bajas de Borja Iglesias y Pablo Durán podrían darle otra oportunidad en Oviedo. El exfutbolista del Brujas, de momento, apenas ha aportado a un Celta que pagó algo más de cinco millones por su fichaje el pasado verano.