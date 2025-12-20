Iago Aspas y su decisión de renovar o no: "Como me decía Nolito, 'Diosito, que me quede como estoy'"

El capitán del Celta entró en la segunda parte dejando claro que "uno donde está cómodo es dentro del campo", aunque sabe que Giráldez seguirá dosificándole; "aún no hemos hablado nada, iremos hablando", dice sobre la posibilidad de continuar en activo

Iago Aspas jugó la última media hora del choque frente al Oviedo en el Carlos Tartiere y volvió a dejar detalles de la gran calidad que atesora pese a sus 38 años. El capitán celeste era el encargado de analizar el punto sumado tras el partido para los micrófonos de DAZN. "No hemos estado muy cómodos con balón, teníamos bajas importantes, hemos jugado una prórroga el miércoles, y ellos con el ímpetu de un entrenador nuevo. Son detalles emocionales, pero que se notan en el terreno de juego. Hemos empezado a jugar un poco al fútbol viendo que podíamos tener un arreón final, pero tenemos que darle valor a este punto y espero que se lo demos a finales de mayo", ha explicado el futbolista de Moaña.

No es Iago Aspas de los jugadores que pone excusas cuando el resultado no es el esperado pero sí que reconció el delantero que las vacaciones de Navidad llegan en un buen momento para descansar. "Son muchos partidos, somos una plantilla joven que no está acostumbrada a tantos partidos. En los últimos días 20 días hemos jugado ocho partidos, intentando refrescar al equipo con las rotaciones que hace el míster. Cerramos un 2025 maravilloso para todos volviendo a Europa, y con que 2026 se parezca un poco a 2025 ya me conformo", ha reconocido el capitán celeste.

Su renovación, el tema de 2026

El Celta ya no volverá a jugar un partido hasta el próximo sábado 3 de enero de 2026, año en el que Iago Aspas acaba su contrato, de ahí que su continuidad o no en el Celta se convertirá en uno de los temas de actualidad hasta el momento que le de Moaña firme su nuevo contrato o bien decida parar, algo que todavía no se ha parado a pensar, aunque si se siente con ganas, lo tiene claro.

"Aún no hemos hablado nada, iremos hablando y viendo a lo largo de la temporada. Me estoy encontrando bastante cómodo, me viene mal este parón porque me estoy encontrando bien físicamente, pero hay que refrescarse, pasarlo bien en familia y volver con más fuerza a finales de diciembre porque esto no para", ha asegurado.

Lo que sí dejó claro Aspas es que prefiere jugar de inicio a salir en las segundas partes: "Uno donde está cómodo es dentro del campo. Yo prefiero jugar que entrenar... Como me decía Nolito, 'Diosito, que me quede como estoy'".