Alineaciones Real Oviedo - Celta de Vigo: Alineación probable de Real Oviedo y Celta de Vigo en la jornada 17 de LaLiga

El Oviedo busca su segunda victoria en casa en el estreno de Almada, enfrente un Celta de Vigo que pretende entrar en la pelea por los puestos europeos

La jornada sabatina arranca con un choque que mide al Real Oviedo ante el Celta de Vigo a las 14:00 horas en el estadio Carlos Tartiere.

La entidad carbayona está situada en el puesto decimonoveno y para salir del descenso necesita seis puntos -actualmente cuenta con 10 puntos-, algo que busca y desea conseguir con el nuevo técnico, Guillermo Almada. Aunque la tónica habitual ha sido entrenador nuevo y al siguiente partido derrota, el uruguayo espera que eso acabe. Por otro lado, llevan una racha de nueve partidos sin los tres puntos, algo que deben cortar si quieren mantenerse en Primera.

Por el otro lado, estará el Celta de Vigo que está octavo y tiene 22 puntos, cuatro puntos le separan de la zona europea. La semana pasado logró un triunfo ante el Athletic Club en la segunda mitad. Ahora espera sumar su tercer triunfo, ya ha conquistado estadios como el Santiago Bernabéu este año y ahora va a por el Tartiere.

Bajas del Real Oviedo y RC Celta de Vigo

El Real Oviedo presenta varias ausencias importantes para un equipo que busca salir de la zona baja de la tabla. Álvaro Lemos continúa en la recta final de su recuperación tras ocho meses debido por una rotura de ligamento cruzado. El lateral derecho ya se entrena con el grupo, lo único que le queda es el alta competitiva. En la zaga tienen la baja de David Carmo, el central está concentrado con Angola para disputar la Copa África. Las únicas dudas son Ovie Ejaria y Nacho Vidal, ambos arrastras molestias musculares y serán evaluados en las horas previas al encuentro.

En la entidad celeste llegan con dos bajas, Carlos Domínguez se lesionó la pasada semana y ahora inicia la recuperación de su rotura fibrilar. El otro jugador es Pablo Durán, el delantero sufre molestias en el hombro, su ausencia es mucho más importante en los planes de Giráldez que el central, aunque ambas bajas afectan a la rotación del de Porriño. El pasado viernes, se conoció que Borja Iglesias no iba a poder disputar el encuentro debido a su lesión en la Copa del Rey.

Un inicio ilusionador

La afición del Real Oviedo necesita una victoria para volver a ilusionarse en su regreso a Primera División. El estreno de Almada en el banquillo llega con la obligación de dar un golpe anímico, y el técnico apostará por su mejor once posible para arrancar con buen pie.

Bajo palos, Aarón Escandell es indiscutible. Da igual quién ocupe el banquillo: su rendimiento lo ha convertido en una pieza clave y ha sostenido al equipo en numerosos partidos. En los laterales, Lucas Ahijado y Javi López apuntan a ser titulares, mientras que la pareja de centrales estará formada por David Costas y Eric Bailly, aportando experiencia y jerarquía atrás.

En el centro del campo no se esperan grandes cambios respecto a la etapa de Paunovic y Carrión. Colombatto y Dendoncker actuarán como doble pivote, con Santi Cazorla por delante, encargado de poner pausa, calidad y creatividad al juego azul. La parcela ofensiva combinará el desborde de Ilyas Chaira por banda con el golpeo y llegada de Fede Viñas, mientras que Salomón Rondón será la referencia en punta, con la misión de transformar las ocasiones en goles y liderar el ataque carbayón.

El Celta no se olvida de su objetivo

El Celta de Claudio Giráldez se marcó un objetivo claro al cerrar la pasada temporada: volver a Europa. Una meta que, viendo su actual posición en la tabla, no parece descabellada. El técnico vigués introducirá cambios respecto al último duelo ante el Athletic, algo habitual en un equipo que este curso destaca por la profundidad de su plantilla. En portería, Radu es protagonista para bien en cada encuentro. Luego línea defensiva formada por Javi Rodríguez, Starfelt y Marcos Alonso, cada jornada introduce cambios.

Los carrileros van a ser Javi Rueda y Mingueza, a este último se le están viendo las costuras sobre todo a nivel defensiva. Ilaix Moriba pondrá el músculo en el medio y irá acompañado por la calidad y elegancia de Miguel Román. Arriba, el técnico confiará en un tridente con perfiles muy distintos: Swedberg, en un gran momento de cara a portería; Bryan Zaragoza, pura electricidad y desequilibrio; y Borja Iglesias, cuyo trabajo y compromiso siguen siendo incuestionables en la referencia ofensiva.

Onces probables del partido Real Oviedo - RC Celta de Vigo, correspondiente a la jornada 17 de LaLiga

Real Oviedo: Aarón Escandell; Lucas Ahijado, David Costas, Eric Bailly, Javi López; Dendoncker, Colombatto, Cazorla; Ilyas Chaira, Rondón, Fede Viñas.

Celta de Vigo: Ionut Radu; Javi Rodríguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Javi Rueda, Miguel Román, Ilaix Moriba, Mingueza; Swedberg, Ferran Jutglá, Bryan Zaragoza.