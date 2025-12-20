Claudio Giráldez sobre el mercado de fichaje del Celta: "Ya veremos el sentir de los jugadores que hay dentro"

El entrenador del Celta pide descanso para sus jugadores tras unas intensísimas semanas y subraya el plan a seguir del club en el mercado de fichajes

El empate del Celta ante el Oviedo demuestra que las tres competiciones, como bien ha dicho Giráldez, se le quedan grande a un Celta que necesita como agua de Mayo descansar. El parón navideño será un punto de inflexión para el rendimiento del equipo celeste que llega agotado al final del año, pero sin perder en LaLiga con tres partidos consecutivos sin conocer la derrota. El mercado de fichajes de enero también será crucial para conocer los objetivos del Celta, aunque la gran cantidad de jugadores que atesora el club en la primer plantilla dificulta la llegada de personal. "Ya veremos el sentir de los jugadores que hay dentro. Es una plantilla muy larga y sabemos que hay jugadores que quieren y demandan más minutos. Es más importante saber que piensan nuestros jugadores que pensar en lo que podemos traer de fuera. A partir de tener ese inventario, por decirlo de alguna manera, de lo que sienten nuestros jugadores, veremos qué necesidades podemos cubrir dentro del mercado", señaló Giráldez tras el empate ante el Oviedo, del que señaló los puntos a mejorar.

Valoración del partido ante el Oviedo

"Nos han faltado muchísimas cosas. Llegamos muy justos a este momento de la temporada, han sido nueve partidos en 28 días muy intensos. Una montaña rusa. No ha pasado lo que nosotros queríamos, hemos estado muy mal en lo técnico y hemos regalado balones cuando teníamos tiempo. Es verdad que hemos defendido de manera solvente, demasiado tiempo en bloque bajo para lo que nos gustaría. Llevamos un gol encajado en los últimos cinco partidos de liga y ha sido en el minuto 93 en un balón parado. El equipo está cómodo en situaciones defensivas que antes no estábamos. Todo el mundo necesita las vacaciones, los chicos merecen descansar. Sacamos un punto en un día que no hemos estado bien. El partido no pasará a la historia del fútbol, fue de disputa y con pocas ocasiones de gol".

La presencia de Iago Aspas en el Celta

"Ojalá se quede toda mi andadura en este club. Es un privilegio tenerlo en el día a día, una persona excepcional. A mí me ha ayudado mucho en lo personal y en el vestuario. En el campo solo hay que ver cómo está. No es casualidad que en este momento de la temporada tanto Iago como Marcos (Alonso) estén dando un nivel muy alto. Están mucho más acostumbrados que otros a tener partidos cada tres días. Les requiere mucha menos energía en la cabeza competir los partidos porque lo tienen muy interiorizado. Ojalá vuelvan de Navidad con ese mismo nivel. Tanto uno como el otro se han ganado el privilegio de decir ellos sobre su futuro".