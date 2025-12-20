Guillermo Almada sobre los cambios en el Oviedo: "Tuvieron los tres muy buena participación"

El nuevo entrenador del Oviedo valoró positivamente el trabajo de las incorporaciones que realizó en el once titular, estudia el mercado de fichajes y busca opciones para acabar con la mala racha goleadora de los azulones

El Real Oviedo no pudo pasar del empate ante el Celta en el primer partido de Guillermo Almada en el banquillo del Carlos Tartiere. El uruguayo ha llegado al Oviedo para revolucionar el cuadro azulón y así quedó demostrado en el primer choque. Bailly por Dani Calvo, Sibo por Dendoncker y Brekalo por Rondón fueron las principales novedades del once oviedista, con Santi Cazorla en el banquillo dónde esperó su oportunidad en la segunda parte. Sobre los cambios, Almada reconoció que "los tres tuvieron muy buena participación". "En lo que vimos en los cuatro o cinco días tomamos la decisión de algunos jugadores que no estaban participando mucho y que a mí me gustan sus características. Miramos muchos partidos hacia atrás y vimos situaciones que no nos agradaban", comenzó diciendo tras el choque. "Con esas variantes buscábamos seguridad de atrás hacia adelante y algunas sorpresas en la ofensiva. Por momentos lo conseguimos. Creo que los tres hicieron un gran partido y tuvieron muy buena participación", añadía para seguir hablando del mercado de fichajes y de las sensaciones tras el primer duelo como carbayón.

El mercado de fichajes del Oviedo

"Seguramente analizaremos la situación ofensiva para buscar variantes. No he hablado con nadie de nombres propios. Desconozco qué jugadores pueden venir. La Liga mexicana tiene un gran nivel de futbolistas y veremos qué posibilidades tiene el club de acuerdo a lo que conversemos en los próximos días".

Confianza en la plantilla del Oviedo

"Confío a muerte en los futbolistas que tenemos, en los que puedan venir para ayudarnos y en desvivirnos todos los días para revertir esta situación. Es un buen punto de partida, aunque queríamos ganar, porque hay mucha diferencia entre empatar y ganar".

Valoración del partido ante el Celta

"No satisfecho, porque no ganar no puede dejar contento. Pero creo que los jugadores dieron otra cara distinta a lo que venían haciendo. Hicimos un buen partido. Quizás nos falta volumen futbolístico, más intensidad, pero son cosas que cuando uno toma una tarea pesada es difícil automatizar algunos movimientos y, sobre todo, darle intensidad. En definitiva me dejó confianza, conforme. Buscaron, presionamos alto, robamos muchas pelotas, obligamos mucho al Celta a equivocarse y generamos algunas situaciones que no las pudimos concretar".

Falta de gol del Oviedo

"Tenemos que seguir trabajando para seguir mejorando y que esto sea un punto de partida para darle triunfos a nuestra afición. Hoy tuvimos alguna situación y lamentablemente no entraron. Si juegas mejor que el rival te abre más posibilidades. El acierto es un aspecto muy importante y por eso se paga tanto por los goleadores. Son dos tareas que tenemos que tener en cuenta y trabajar".