El Oviedo hace oficial la salida en forma de traspaso de Josip Brekalo

El delantero croata, que llegó al conjunto asturiano en el pasado mercado de fichajes, ha dejado de formar parte de la plantilla de Guillermo Almada y firma por el Hertha de Berlín

La etapa de Josip Brekalo en el Oviedo ha puesto punto final. El delantero de 27 años, que llegó en el pasado mercado de fichajes procedente de la Fiorentina, ha dicho adiós al conjunto de Guillermo Almada tras una primera parte de la temporada donde no ha logrado tener los minutos que hubiese deseado. Además, el futbolista se marcha del conjunto asturiano con un registro de 15 partidos y tan solo un gol, entre LaLiga EA Sports y Copa del Rey. Tras ello, el jugador ya ha firmado con el Hertha de Berlín y ha hablado tras su llegada a Alemania.

Josip Brekalo dice adiós al Oviedo para aterrizar en Alemania

De esta manera, el Oviedo ha anunciado la salida de Josip Brekalo de manera oficial: "El Real Oviedo y el Hertha de Berlín han llegado a un acuerdo para que Josip Brekalo recale en el equipo alemán, finalizando su vinculación con el conjunto oviedista. El futbolista croata se incorporó a la disciplina ovetense a principio de esta campaña, en el mercado veraniego, defendiendo un total de quince partidos oficiales la elástica carbayona. El Real Oviedo agradece al extremo su dedicación, entrega y profesionalidad durante el tiempo que ha formado parte de nuestro Club, deseándole toda la suerte en su nuevo futuro profesional".

Por otro lado, el Hertha de Berlín ha anunciado, por su parte, el fichaje del futbolista croata: "El Hertha BSC ha fichado a Josip Brekalo para reforzar su ataque. El versátil delantero llega procedente del Real Oviedo y ha firmado contrato hasta el próximo verano con opción a un año más. Además, el director deportivo del club, Benjamin Weber, ha valorado la llegada del delantero de 27 años: "Josip ya ha demostrado sus cualidades al máximo nivel en Alemania. Representa la creatividad y el peligro de gol. Estamos muy contentos de que siga reforzando nuestras opciones de ataque". Por su parte, el ya ex del conjunto de Guillermo Almada se pronunció por primera vez tras hacer oficial su llegada a Alemania: "Tenía muchas ganas de venir porque sé lo grande que es este club: su historia, pero también su futuro. Ahora quiero integrarme en el equipo lo antes posible y aportar de inmediato"

Guillermo Almada, muy claro con la situación de Josip Brekalo

Por su parte, Guillermo Almada valoró, tras la victoria ante el Girona del pasado sábado, la situación con Josip Brekalo: "Con Brekalo hablé hace quince días y le dije que íbamos a cambiar su posición. Esto hizo que él quisiese salir. Traté de ser sincero con él. Seguimos queriendo cubrir con algún extremo. Pensamos en el punto de vista humano con él y no le bloqueamos la posibilidad de que salga, esperando que llegue algún futbolista en el último momento. No nos cerramos a nada, siempre que sea un futbolista que nos dé un salto de calidad. Moldovan no va a salir".