Guillermo Almada, en la previa del Celta, señala una conversación con Santi Cazorla: "Hemos sacado conclusiones positivas”

El nuevo entrenador del Oviedo compareció en la previa del choque de LaLiga EA Sports ante el conjunto de Claudio Giráldez, en el que será su estreno en el banquillo del Carlos Tartiere, donde ha valorado cómo llega el equipo y la charla con el veterano centrocampista

El Real Oviedo recibe mañana a las 14:00 horas al Celta de Vigo, en el encuentro correspondiente a la jornada 17 de LaLiga EA Sports. El conjunto asturiano llega tras la destitución de Luis Carrión, que no ha conseguido vencer en ninguno de los partidos al frente del equipo, además de caer eliminado contra el Ourense en Copa del Rey. Tras ello, la entidad llamó y llegó a un acuerdo con Guillermo Almada, que ha concedido la rueda de prensa precia al choque ante los de Claudio Giráldez, donde ha destacado una conversación con la plantilla y Santi Cazorla.

Guillermo Almada destaca el ánimo de la plantilla del Oviedo

De esta manera, Guillermo Almada apuntó las sensaciones del vestuario del Oviedo y la ilusión por levantar la situación antes de enfrentarse al Celta de Claudio Giráldez, que ha dado detalles sobre la lesión de Borja Iglesias: “Estamos con ganas de salir del momento difícil y con buena disposición. Están golpeados porque son los primeros afectados, pero vuelvo a insistir con muchas ganas. Intentaremos regalarle un triunfo a la afición. Es un condicionante importante, más allá del poco trabajo que hemos podido hacer. Recuperaremos”. Por otro lado, el nuevo técnico del conjunto asturiano habló sobre las informaciones que señalaban la decisión de no contar con Santi Cazorla: “No es verdad que no cuente con él".

En este sentido, Guillermo Almada, que fue muy claro en su primera rueda de prensa, siguió afirmando, sobre Santi Cazorla que "su disposición ha sido ejemplar y no es una realidad que no cuente con él. He hablado con él, como con toda la plantilla. La situación que está viviendo el club, debemos escucharle y tenerlo como referencia. Hemos sacado conclusiones positivas. Es un referente dentro del club. Más allá de que juegue mucho, poco o todo el partido, es un aporte como conductor del grupo por la experiencia que tiene. Es una suma muy importante para nosotros porque nos gusta tener referentes de ese calibre. Son un ejemplo con la palabra y con lo que hacen en los entrenamientos”.

Guillermo Almada, sobre los lesionados del Oviedo

Por otra parte, Guillermo Almada, valoró el estado anímico de los jugadores: “Ya conocía a la plantilla. Lo seguí mucho también en etapas anteriores. Vi unos cuantos partidos de la Liga este año. Hay un buen grupo, pero tienen la parte anímica baja por los resultados. La idea es recuperarnos con un triunfo, que será un aporte a lo anímico. Queremos darle una alegría a la gente, será un bálsamo. Tenemos un rival complicado, pero creemos en los jugadores que tenemos. Llevo pocos días. La disposición ha sido importante. He tratado de inculcar tres o cuatro situaciones de juego que queremos mejorar, pero todavía nos queda por trabajar. Lo más importante es que retomen la confianza porque son buenos futbolistas. Es imposible que se hayan olvidado de jugar al fútbol, es un tema de confianza”.

Guillermo Almada valora al Celta de Claudio Giráldez

Guillermo Almada también señaló que tiene “claro el once porque no me gusta generar desconfianza en los futbolistas. Ellos lo tienen claro. Será diferente al que se venía usando. Tenemos que intentar ganar porque será un bálsamo. Hay buenos futbolistas en la plantilla. Siempre buscamos el trabajo colectivo, pero es difícil y lleva tiempo. No es lo ideal llegar ahora, pero quisimos tomar este reto por el compromiso que teníamos anteriormente”.

Por último, Guillermo Almada comentó su idea de juego con el Oviedo y lo que espera del Celta de Vigo: “Queremos tener un equipo protagonista, que vaya al frente. Eso ha estado presente en toda mi carrera. Pero se necesita tiempo en toda la preparación. Esperemos vislumbrar alguna de estas situaciones mañana. La repetición es la madre de la perfección. Son muy buen equipo, con mucha solidez y buenos futbolistas. Tienen una idea clara y con un entrenador que viene de la cantera. Serán durísimos. Analizamos al rival, pero tratamos de buscar recursos independientemente de lo que haya en frente”.