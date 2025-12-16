El Real Oviedo hace oficial la contratación de Guillermo Almada: la apuesta definitiva carbayona para escapar del abismo

El Real Oviedo ya tiene nuevo inquilino en el banquillo. Guillermo Almada aterriza en el Carlos Tartiere como la gran baza de Jesús Martínez para reanimar a un equipo hundido en la clasificación y que busca un giro radical tras una temporada marcada por la inestabilidad y la urgencia, siendo el tercer entrenador tras cuatro meses de competición

Se acabó la incertidumbre en el Real Oviedo. Guillermo Almada es el entrenador elegido para tomar las riendas del conjunto carbayón y sustituir a Luis Carrión, convirtiéndose así en el tercer técnico del equipo azul en los cuatros meses transcurridos de temporada tras el arranque con Veljko Paunovic. El uruguayo, hasta ahora entrenador del Real Valladolid, iniciará su etapa de inmediato y dirigirá este mismo sábado al Oviedo ante el Celta en el Carlos Tartiere.

La operación se cerró tras una negociación intensa entre ambos clubes. El Real Valladolid y el Real Oviedo alcanzaron un acuerdo para el traspaso de los derechos federativos del técnico charrúa, que había llegado al club pucelano el pasado mes de julio y al que ha dirigido en 18 encuentros oficiales. Desde el José Zorrilla agradecieron públicamente su trabajo y le desearon suerte en su nueva etapa profesional y personal.

El movimiento se activó el domingo por la tarde, poco después de la contundente derrota del Oviedo en Sevilla por 4-0 y de la destitución de Carrión. El contacto sorprendió inicialmente al Valladolid, tal y como reconoció su copresidente Gabriel Solares, que decidió apartar a Almada de sus funciones mientras se desarrollaban las conversaciones. Finalmente, el acuerdo llegó a buen puerto y el club azul asumirá una compensación económica, cifrada en 400.000 euros, que será abonada de forma fraccionada para no tensionar aún más un límite salarial muy ajustado.

La confianza total de Jesús Martínez

La llegada de Almada no es una elección casual. El técnico uruguayo es un hombre de máxima confianza para Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca y máximo accionista del Real Oviedo. Su etapa más exitosa como entrenador se produjo precisamente en Pachuca, donde dirigió entre 2021 y 2025, conquistando títulos y apostando de forma decidida por jóvenes talentos de cantera, una filosofía que reforzó su prestigio dentro del grupo mexicano.

Ahora, Almada afronta su debut en la Primera división española en un contexto extremadamente complejo. El Oviedo es penúltimo en la tabla, suma solo 10 puntos, no gana desde hace dos meses y medio y encadena seis partidos consecutivos sin marcar. La distancia con la permanencia es de cinco puntos y la presión ambiental es máxima tras los últimos acontecimientos.

Un reto mayúsculo y poco margen de error

El nuevo entrenador se pondrá al frente del equipo desde hoy mismo en El Requexón y contará con apenas cuatro días de trabajo antes del duelo ante el Celta, el último partido de 2025 para los azules. La misión es clara: competir, recuperar intensidad y empezar a sumar puntos de inmediato para no quedar descolgados antes del mercado de invierno.

En Valladolid, mientras tanto, será ‘Sisi’ González quien dirija de forma interina al primer equipo en el próximo compromiso frente al Eibar, mientras el club busca un nuevo entrenador que mantenga vivo el objetivo del ascenso. Pese a los altibajos, el conjunto pucelano se mantiene en una zona templada de la clasificación y con margen para reaccionar.

En Oviedo, el escenario es bien distinto. Almada aterriza en un auténtico caos deportivo y social, con una afición dividida y una plantilla que apunta a una profunda remodelación en enero. Con escasa experiencia en el fútbol europeo, pero avalado por la confianza plena de su presidente, el técnico uruguayo asume uno de los mayores retos de su carrera: enderezar el rumbo de un histórico antes de que sea demasiado tarde.