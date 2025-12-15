El Real Valladolid aparta a Guillermo Almada

Gabriel Solares, copropietario del conjunto de Pucela fue contundente: "Nadie está por encima de la institución", en relación al cese de las actividades del técnico uruguayo

El Real Valladolid está viviendo unas horas decisivas en lo que respecta al futuro de su entrenador, Guillermo Almada. El técnico uruguayo apareció este pasado domingo en las quinielas para suceder a Luis Carrión en el Real Oviedo. Curiosamente, Guillermo Almada vio como un sector de la afición del Real Valladolid pidió su cese este pasado sábado tras la derrota ante el Andorra en el José Zorrilla. El nombre del técnico uruguayo fue vinculado al Real Oviedo ya que en su etapa en México dirigiendo Pachuca, coincidió con el actual dueño del Real Oviedo, Jesús Martínez.

El Real Valladolid toma una decisión con Guillermo Almada

Gabriel Solares, copropietario del Real Valladolid, explicó este lunes cómo se dieron los acontecimientos en las últimas horas tras la llamada del Real Oviedo al cuadro de Pucela interesándose en la situación de Almada: "Tras el Sevilla-Real Oviedo recibimos una llamada del Oviedo explicando que querían contar con Guillermo. En principio yo lo veía inviable, pero tras hablar con Almada, él me trasladó que quería escuchar la oferta del Oviedo. Desde ese momento yo entiendo que ya no puede pertenecer al Real Valladolid". Además, Solares dejó claro que el aún técnico del Real Valladolid ha sido separado de sus funciones: "Almada está separado de sus funciones".

El Real Valladolid por encima de todo

Gabriel Solares no dudó en confirmar que el Real Valladolid y su institución está por encima de todo: "Ni Solares, ni Uruñuela están por encima de la institución, con lo cual nadie lo está. El club está por encima de cualquier persona". Sobre cómo había caído la noticia en el vestuario, como es lógico comentó la sorpresa "porque el apoyo que le dábamos en el exterior también lo hacíamos internamente", declaró. El copropietario del Real Valladolid también habló de respeto al club y en el enfoque en seguir sumando puntos en LaLiga Hypermotion: "Mi cometido es hacer respetar al Real Valladolid hoy y siempre. Estamos enfocados en traer los tres puntos y conseguir un entrenador que nos ayude a potenciar las cualidades que tenemos".

Por último se mostró respetuoso sobre la intención del Real Oviedo de querer contar con Guillermo Almada: "En fútbol hay que entender esto como negocios, él hace lo que cree mejor para su club. Almada es un gran entrenador y si, al final, va a Oviedo lo salvará". El Real Valladolid ya informó esta mañana que será Sisinio González el encargado de dirigir al equipo mientras que se resuelve el futuro de Almada.