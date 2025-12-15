Sisinio González dirigirá el próximo partido del Valladolid tras la marcha de Almada

Tras la marcha de Guillermo Almada, el movimiento del Real Valladolid ha sido que Sisinio González ejerza de entrenador interino al menos hasta el próximo partido del Valladolid ante el Eibar que tendrá lugar este viernes

Todo un revuelo lo que se ha producido entre este domingo y este lunes en un verdadero baile de entrenadores que ha acabado afectando al Valladolid. En primer lugar fue destituido Sergio Francisco en la Real Sociedad y posteriormente Luis Carrión, que ha sido cesado en las filas del Oviedo debido a que no ha conseguido ninguna victoria en su segunda trayectoria en el Oviedo. Esto ha traído consigo un efecto dominó que ha afectado al Valladolid en forma de su hasta ahora entrenador tiene un acuerdo para firmar con el conjunto carbayón. El club vallisoletano ya ha hecho oficial su despedida y ha anunciado cual será su propio técnico y será Sisinio González de manera interina.

La marcha de Almada y la oportunidad para Sisinio

El nuevo entrenador provisional, conocido por su etapa como jugador en el conjunto blanquivioleta, asumirá las riendas del equipo en vistas al siguiente partido contra el Eibar, donde se sentará en el banquillo. Hay que añadir que el propio Almada estaba cuestionado por la afición, la cual le pidió en su marcha en el anterior partido frente al Andorra. El deseo de dicho sector de los hinchas se ha cumplido y en Pucela deberán tomar una decisión con respecto al banquillo mientras que Sisi se hace cargo del equipo. Hasta ahora, Sisinio era el ayudante de Almada en el primer equipo.

La llegada de Sisinio al Valladolid

Sisi regresó al Valladolid la pasada campaña ya como técnico, y estuvo al frente del Juvenil B y del Juvenil A del conjunto pucelano y en este nuevo reto temporal deberá buscar la victoria contra el Eibar para acercarse a los puestos de ascenso, los cuales tiene más lejos que nunca. En su etapa como jugador, Sisi llegó a portar el brazalete de capitán y disputó un total de 160 partidos oficiales en dos etapas, entre 2006 y 2008 y entre 2009 y 2012.

El comunicado oficial del Valladolid

El propio club ha publicado en su web de manera oficial el ascenso de Sisinio que dirigirá al equipo en vistas del partido contra el Eibar. Así es como reza el comunicado: "Después de que Guillermo Almada transmitiera su voluntad de salir del Club, Sisinio González asume la responsabilidad de dirigir al Real Valladolid de manera interina y será el encargado de sentarse en el banquillo de Ipurua en el partido liguero de este viernes ante la Sociedad Deportiva Eibar. El albaceteño regresó a la disciplina blanquivioleta la pasada campaña ya como técnico, y estuvo al frente del Juvenil B y del Juvenil A.Como jugador, Sisi llegó a portar el brazalete de capitán y disputó un total de 160 partidos oficiales en dos etapas, entre 2006 y 2008 y entre 2009 y 2012".