El Real Valladolid confirma el palo con la lesión de Amath Ndiaye

El jugador senegalés será baja durante varios meses por una rotura de peroné. Almada confesó el golpe que supone su baja, que se produjo en un entrenamiento: "Nos golpeó mucho a todos porque fue un accidente solo en un entrenamiento"

El Real Vallaodlid de Guillermo Almada está peleando esta temporada contra todos los elementos. El último de esos elementos que se le ha puesto en contra al cuadro pucelano es la lesión de Amath Ndiaye. El jugador de Senegal se lesionó en un entrenamiento y estará de baja en torno a cuatro o cinco meses por una rotura del peroné.

Ndiaye es un jugador fundamental en el sistema de Almada tal y como se puede evidenciar en los 14 encuentros en los que ha participado en lo que va de temporada, 12 de ellos como titular. Ndiaye solo estuvo ausente en octubre por una fractura en la cara.

El parte del Real Valladolid rezaba lo siguiente: "Tal y como han confirmado las pruebas diagnósticas practicadas en la tarde-noche de este martes, Amath sufre la fractura de su peroné izquierdo y tendrá que pasar por el quirófano. Los servicios médicos estiman que estará entre tres y cuatro meses de baja. El atacante senegalés, junto con Peter y Chuki máximo goleador del equipo con cuatro dianas, no pudo completar la sesión de entrenamiento matinal y las pruebas han desvelado su lesión".

Almada confirma el mazazo que supone la lesión de Amath Ndiaye

Ese jueves le tocó el turno a Guillermo Almada. El técnico del Real Valladolid no escondió el problema que supone la baja de Ndiaye, que suma cuatro goles en lo que va de campaña con los pucelanos. "Va a tener cuatro o cinco meses de recuperación, nos golpeó mucho a todos porque fue un accidente solo en un entrenamiento. Es nuestro goleador, el jugador que tiene más gol en nuestro equipo, siempre ha sido una solución tanto jugando como entrando y ha tenido una disposición espectacular. Lo vamos a extrañar. Es una baja muy importante para nosotros".

El Real Valladolid se plantea un relevo para Amath Ndiaye

El Real Valladolid podría fichar a un reemplazo para Amath Ndiaye y Almada confirmó que se está evaluando la situación: "Estamos evaluando por el tiempo prolongado que va a estar parado Amath, valoramos todas las variables que podemos tener para tomar decisiones. Estamos en ese análisis con la dirección deportiva". El técnico uruguayo también habló sobre Latasa, que teniendo en cuenta la baja de Ndiaye, deberá dar un paso al frente: "Cada día está mejor, está recuperando su forma, estuvo varios días parado. Ha encontrado un gran apoyo en sus compañeros, se merece lo mejor del mundo. Hace un trabajo muy difícil de suplantar porque es un trabajo sucio, estamos confiados en que va a encontrar esas ocasiones de gol y nos va a dar muchas alegrías al final de temporada".

Por último y dejando de lado el Real Valladolid, habló sobre el duelo en el que se enfrentarán Uruguay y España en el Mundial de 2026: "Partido importante que seguramente vamos a estar presente porque iremos con la familia a ver el Mundial y con mucha expectativa. España es una de las favoritas, Uruguay está en el proceso de encontrar el equipo. Tenemos muy buenos futbolistas, nos falta encontrar la parte colectiva y los uruguayos estamos con grandes expectativas de hacer un gran Mundial. Va a ser un partido que nos va a medir".