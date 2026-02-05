Jon Martín subraya el cambio de Matarazzo por Sergio Francisco: "Gente que antes no estaba tan bien se implica un poco"

El central de la Real Sociedad asegura que el cambio, principalmente, ha estado en la mentalidad de los jugadores de la plantilla

La Real Sociedad sigue sin conocer la derrota desde que Matarazzo se hizo cargo del equipo tras la destitución de Sergio Francisco. Los donostiarras atraviesan un gran momento de forma y, aunque han rozado la eliminación en la Copa del Rey en tres ocasiones, se han colado en semifinales. Frente al Alavés en Mendizorroza, los vascos tuvieron que apretar en los últimos instantes para darle la vuelta al marcador, algo que fue posible gracias a los jugadores que entraron desde el banquillo. Jon Martín, central de la Real Sociedad, ha destacado que todos los futbolistas de la plantilla están en un gran estado de forma, algo que no ocurría con Sergio Francisco siendo este hecho el principal cambio con Matarazzo.

La diferencia de Matarazzo y Sergio Francisco en la Real Sociedad

El defensor vasco habló tras el partido y aseguró que la clave de la victoria en cuartos de final ante el Alavés estuvo en los cambios. Oskarsson entró muy enchufado la partido y anotó uno de los dos goles que necesitaba la Real Sociedad para pasar a semifinales. Jon Martín aseguró que la gran diferencia entre el destituido Sergio Francisco y Matarazzo está en los jugadores y en el estado de forma que atraviesan actualmente. "Creo que los cambios siempre nos dan ese punto de energía a todo el equipo. Y gente que antes no estaba tan bien se implica un poco, se mete un poco más a la hora de ayudar al equipo. Tampoco creo que hayan cambiado muchas cosas, simplemente que estamos en una buena dinámica y estamos sacando los resultados", resalto el zaguero vasco.

Jon Martín se asienta en la titularidad de la Real Sociedad

En cuanto a su nivel personal, Jon Martín se ha asentado en la titularidad de la Real Sociedad, siendo uno de los zagueros protagonistas de esta temporada. "Yo intento hacer mi trabajo. Intento ayudar al equipo todo lo que puedo. Yo intento dar el máximo nivel posible, y estoy contento con el nivel que estoy dando, con los minutos y las oportunidades que estoy teniendo, pero creo que puedo dar más y tengo que seguir trabajando. Todavía tenemos muchos partidos por delante, muchos objetivos por delante y hay que seguir", comenzó diciendo Jon Martín en relación a su estado de forma. "Puede ser una asignatura pendiente, pero siempre digo que no es algo primordial para mí. Yo soy defensa, yo prefiero que no nos metan antes que yo meter uno, pero sí, no estaría mal tampoco meter uno", bromeaba acerca de marcar su primer gol con la Real Sociedad.