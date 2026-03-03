El Atlético da la convocatoria para la vuelta de semifinales de Copa del Rey: vuelve Barrios

El equipo que entrena Diego Pablo Simeone ha citado a todos y cada uno de sus futbolistas ya que también ha entrado dentro Pablo Barrios que lleva varias semanas alejado de los terrenos de juego por una lesión muscular en los isquiotibiales

Pablo Barrios ha entrado en la lista de convocados del Atlético de Madrid para el partido contra el FC Barcelona.IMAGO

El Atlético de Madrid ha dado a conocer la lista de convocados para el partido de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey contra el FC Barcelona que disputa este mismo martes. La nota más destacada es que Diego Pablo Simeone, entrenador del club rojiblanco, ha convocado a todos los componentes de su primera plantilla, estando en la relación de nombres tanto Nico González como Pablo Barrios que regresan una vez se han recuperado de sus respectivos problemas físicos que les han mantenido alejados de los terrenos de juego las últimas semanas.

Al margen de estos dos futbolistas, también destaca la presencia del canterano Julio Díaz, el cual ha encantado a la afición del club rojiblanco y también al cuerpo técnico que lidera Diego Pablo Simeone. No hay que olvidar que el joven lateral izquierdo fue titular en el encuentro liguero contra el Real Oviedo en donde destacó por su esfuerzo y entrega. El futbolista fue vital en la victoria del Atleti debido a que se lanzó por un balón que se perdía por la línea de banda e inició una jugada que acabó en el gol de del triunfo que anotó Julián Álvarez.

Con estos jugadores, el Atlético de Madrid buscará pasar a la gran final de la Copa del Rey, haciendo valer la ventaja obtenido en el partido de ida contra el FC Barcelona al que derrotó con un contundente 4-0. Diego Pablo Simeone, técnico del conjunto rojiblanco, confía plenamente en sus futbolistas para lograr la clasificación.

Pablo Barrios vuelve con el Atlético de Madrid después de varias semanas

La noticia positiva en el Atlético de Madrid es que puede volver a contar con Pablo Barrios después de que se haya recuperado de la lesión muscular en los isquiotibiales que sufrió en el partido de cuartos de final de la Copa del Rey contra el Real Betis.

El canterano del Atlético de Madrid ya fue sustituido, antes de ese partido, en el encuentro contra el el Levante UD por precaución, pero contra el Real Betis su físico dijo basta, teniendo que ser sustituido al comienzo de la segunda parte. Pablo Barrios ha estado fuera de combate durante todo el mes de febrero, pero vuelve en el momento clave de la temporada cuando el Atlético de Madrid tiene que intentar ganar la Copa del Rey, asegurar la tercera posición en LaLiga y disputar los cuartos de final de la UEFA Champions League.

El plan con Pablo Barrios es ir entrando poco a poco en el equipo que entrena Diego Pablo Simeone. El Atlético de Madrid no quiere correr riesgos para que el centrocampista no recaiga de una lesión muscular. Por tanto, se espera que no juegue demasiado, si es que lo hace, contra el FC Barcelona.