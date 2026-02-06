Parte médico de Pablo Barrios, centrocampista del Atlético de Madrid: lesión y tiempo de baja

El centrocampista se tuvo que retirar lesionado durante la segunda parte del partido de cuartos de final de la Copa del Rey que su equipo disputó este pasado jueves contra el Real Betis. El canterano padece un problema muscular que le va a tener alejado de los terrenos de juego durante varias semanas

Pablo Barrios ha sido la única nota negativa del Atlético de Madrid en la clasificación a semifinales de la Copa del Rey que logró el equipo que entrena Diego Pablo Simeone el cual superó con claridad al Real Betis al que derrotó por 0-5. El centrocampista tuvo que abandonar dicho encuentro en la segunda parte cuando sintió un problema muscular en su muslo derecho. Una vez se ha sometido a pruebas médicas se sabe que Pablo Barrios estará varias semanas de baja, perdiéndose partidos importantes.

El Atlético de Madrid ha comunicado que Pablo Barrios sufre una lesión muscular en el muslo derecho una vez ha sido sometido a pruebas médicas en la mañana de este viernes. El club rojiblanco es cauto en cuanto a la recuperación y afirma que el centrocampista seguirá un tratamiento de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio, no poniendo ningún plazo para su vuelta a los terrenos de juego. A pesar de ello se estima que Pablo Barrios va a estar de baja unas 4 semanas. Es decir lo que resta de este mes de febrero.

Pablo Barrios ya venía teniendo teniendo molestias físicas en las últimas semanas. Es por ello que Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, lo sustituyó en el partido contra el Bodo-Glimt, de UEFA Champions League, por precaución.

Los plazos que se marca el Atlético de Madrid para la vuelta de Pablo Barrios

En el Atlético de Madrid son muy cautos con Pablo Barrios. sabiendo que una lesión muscular de este tipo debe tratarse con cuidado para evitar recaídas. Es por ello que el primer objetivo es que el centrocampista se recupere bien y plenamente y no precipitar su regreso a los terrenos de juego.

En el Atlético de Madrid dan por hecho que Pablo Barrios no estará disponible para los próximos cuatro partidos de LaLiga, la ida de las semifinales de la Copa del Rey contra el FC Barcelona y que se perderá también la eliminatoria de play off de UEFA Champions League contra el Brujas. La meta es que Pablo Barrios pueda estar disponible en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey que se disputa a comienzos de marzo.

Comunicado del Atlético de Madrid sobre la lesión de Pablo Barrios

'El centrocampista se ha sometido a pruebas para conocer el alcance de la lesión que se produjo durante el partido de este jueves.

Pablo Barrios sufre una lesión muscular en el muslo derecho, diagnosticada por los servicios médicos del club tras las pruebas efectuadas al centrocampista, quien este jueves se vio obligado a abandonar el encuentro que nos midió al Real Betis mediada la segunda parte del mismo.

El '8' rojiblanco realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición'.